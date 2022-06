Rydzyk broni zakonnic z DPS w Jordanowie. "Zostały sponiewierane. Jak tak można?"

Tadeusz Rydzyk wielokrotnie stawał w obronie księży oskarżanych o wykorzystywanie nieletnich oraz tych, którzy przez lata sprawy te tuszowali. W 2020 roku nazwał męczennikiem biskupa Edwarda Janiaka, oskarżanego o tuszowanie pedofilii. - To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja - mówił. Ostatecznie, po interwencji zakonu redemptorystów, przeprosił za swoje słowa.

Duchowny z Torunia tym razem stanął w obronie zakonnic z DPS w Jordanowie, w którym miało dochodzić do znęcania się nad podopiecznymi. Rydzyk w znanym dla siebie stylu zasugerował na antenie Radia Maryja, że cała sprawa to medialny spisek wymierzony w Kościół. - Słyszałem, że tam zostały zwolnione jakieś osoby z pracy. I to też jest pytanie, czy nie zostało to wszystko jakoś tam zmontowane, prawda? Bo to też może być - komentował.

Tadeusz Rydzyk broni zakonnic z DPS w Jordanowie

- Uderzają w biskupów, uderzają w księży, a teraz w siostry zakonne. Chcą obrzydzić ten Kościół, obrzydzić osoby duchowne i realizować swój plan bez Boga - kontynuował Rydzyk. - Mnie się wydaje, że jeżeli cokolwiek zrobi ksiądz czy siostra zakonna, to wszystko jest be. Ja wyobrażam sobie te dwie siostry, które zostały tak sponiewierane. Jak tak można? Jak tak można? - pytał.

Rydzyk podkreślił, że prezentki to "wspaniałe siostry". - Życzyłbym sobie, żeby wszystkie szkoły takie były. I żeby siostry i dziewczyny, które czują powołanie, się nie zniechęciły - mówił.

- Jeżeli były zwalniane osoby, one to spreparowały, namówiły jakąś matkę. Bardzo często jest to po to, żeby osiągnąć zyski materialne. Znam takie przypadki. Ostrożnie z ferowaniem wyroków i uważajmy na media. To jest obliczone na działanie, żeby ludzie ludziom powtarzali te plotki, oszczerstwa i żebyśmy się nawzajem niszczyli, a nie budowali dobrze. Alleluja i do przodu. Dla Boga i Ojczyzny - podsumował.

Przypomnijmy, że portal Wirtualna Polska opublikował artykuł, w którym napisał o przypadkach znęcania się nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie pod Krakowem, którego miały się dopuszczać zakonnice prezentki prowadzące placówkę oraz pracownicy. Wiązanie do łóżek, zamykanie w klatce, bicie mopem – to tylko niektóre kary wymierzane dzieciom z niepełnosprawnościami, o których czytamy na portalu. Informacje o znęcaniu się nad podopiecznymi w Jordanowie ujawniły portalowi pracownice DPS-u i rodzice dzieci po tym, jak jedna z sióstr miała pobić 13-letnią dziewczynkę.

RadioZET.pl/ Radio Maryja