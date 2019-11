Tygrysy z Człuchowa odżyły. ''Doktor podrapał dużego po nosie i karmił z ręki''

Zoo Canpol pod Człuchowem przyjęło 31 października dwa z 10 tygrysów, które 1,5 tygodnia spędziły na granicy polsko-białoruskiej. Koty były przewożone z Włoch, a miały dojechać do Dagestanu w Rosji. W Koroszczynie okazało się jednak, że kierowcom i zwierzętom brakuje odpowiednich dokumentów. Transport został więc zatrzymany. Ze stresu i wyczerpania jedno ze zwierząt padło. Na ratunek tygrysom pospieszyli pracownicy zoo w Poznaniu i Człuchowie.

Te, które trafiły do tego drugiego, są pod stałą opieką lekarza weterynarii Józefa Spiesznego. Jak mówił w sobotę, dwa młode samce (nie mają dokumentów, więc ich wiek nie jest znany) są w coraz lepszym stanie.

Tygrysy odżyły, spały z małymi przerwami 30 godzin. (…) Potrzebowały snu, odpoczynku, trochę zjadły. Teraz jedzą i piją. Jedzenie dajemy im na patyku i z ręki. (…) Nie boją się ludzi. Nie są źle nastawione do człowieka. Do krat podchodzą na centymetr. Nie uciekają od ręki człowieka. Dziś byłem 10 cm od tygrysa. Patrzyliśmy sobie w oczy. Zero agresji