Tygrysy wyjeżdżają z Polski, ale nie wszystkie. „Z Goghiem jest bardzo źle”

Pięć z siedmiu tygrysów przewiezionych z polsko-białoruskiego przejścia granicznego do zoo w Poznaniu zostanie przetransportowanych do azylu w Hiszpanii najwcześniej w niedzielę. To dzięki wsparciu holenderskiego stowarzyszenia Adwokaci Zwierząt zwierzęta mają trafić docelowo do azylu niedaleko Alicante. Cztery kolejne pozostaną w ogrodach zoologicznych w Poznaniu i Człuchowie, bo ich stan zdrowia na transport nie pozwala.

Dokładna data transportu będzie jednak zależeć od decyzji i możliwości logistycznych holenderskiego stowarzyszenia. "Wiemy od Holendrów, że najszybciej mogą do nas przyjechać w niedzielę" – powiedziała Małgorzata Chodyła z poznańskiego ogrodu zoologicznego. Przypomnijmy, że powiatowy lekarz weterynarii w Poznaniu Grzegorz Wegiera objął tygrysy 30-dniową kwarantanną – do 2 grudnia. Potwierdził, że zgodę na transport zwierząt w tym okresie wydały polskie i hiszpańskie służby weterynaryjne.

Teraz trzeba tylko dopracować szczegóły: jaki będzie transport, (...) w jakich to się będzie odbywało warunkach i wtedy wystawi się świadectwo, że są zdolne do transportu

– powiedział.

W drogę do Hiszpanii wyruszą wkrótce: Samson, Aqua, Softi, Toph i Merida. Te tygrysy - jak przekazało dziś poznańskie zoo - są w dobrej kondycji. Lepiej czują się też tygrysy, które przyjęło zoo w Człuchowie.

Merida dziś wyszła szczęśliwie na przedwybieg, bardzo spokojnie, z węszeniem i podziwianiem okolicy. W Canpolu Maximus i Feniks czują się znakomicie, i tam będą dochodzić do siebie

- poinformowali pracownicy zoo.

Dwa tygrysy z Poznania w złym stanie. "Khan ma zakrwawiony kotnik"

Ze względu na stan zdrowia w poznańskim ogrodzie pozostaną samce Khan i Gogh. "Z Goghiem jest bardzo źle, walczymy z całych sił. Prognozy są złe" - przekazało na Facebooku poznańskie zoo. "Pozostanie z nim (w Poznaniu - red.) Kan, który był jego towarzyszem i ma nadal problemy ortopedyczne".

Khan ma bardzo poranione łapy i ma bardzo zakrwawiony kotnik. Ma tak zdarte łapy, a zdarł je sobie w podróży, że one się ciągle nie zagoiły. Dlatego cały jego kotnik, kiedy chodzi jest pokrwawiony i to straszliwie wygląda

– powiedziała. Dodała, że pozostała piątka przebywających w Poznaniu tygrysów, mimo że jest w lepszej kondycji, powinna szybko trafić do azylu w Hiszpanii. "Bo muszą wreszcie wyjść, zrelaksować się, odpocząć. Teraz o relaksie nie ma mowy. Teraz jest po prostu stres" – wyjaśniła Chodyła.

RadioZET.pl/PAP/Zoo Poznań