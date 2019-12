Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Tymoteusz Szydło rozwiał swoją decyzją wątpliwości, które w jego sprawie pojawiały się kilka miesięcy temu. Syn b. premier Beaty Szydło od sierpnia przebywa na bezpłatnym urlopie. W mediach spekulowano nad decyzją księdza Szydło, posądzano go nawet o to, że został ojcem. Adwokat księdza rozwiał te wątpliwości, prosząc o uszanowanie prywatności ks. Tymoteusza.

Dziś w mediach pojawiło się oficjalne oświadczenie księdza. Tymoteusz Szydło czuje się „zdruzgotany przez plotki i domysły”.

Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania. W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak złożyć w kurii diecezji bielsko-żywieckiej prośbę skierowaną do Ojca Świętego o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia”

Tymoteusz Szydło, oświadczenie dla KAI