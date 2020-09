Środowy protest odbywa się pod hasłem: "Strajk rolników! Obronimy polską wieś!". Zorganizowany został przez m.in. przez AGROunię i różne środowiska rolnicze oraz hodowców. Kilkuset manifestujących zebrało się około godz. 10 na Placu Trzech Krzyży. Potem wyruszyli stamtąd pod sejm.

Warszawa. Trwa protest rolników

Protestujący niosą ze sobą transparenty z hasłami "Pogrzeb polskiego rolnictwa", "Piątka Kaczyńskiego zamorduje każdego", "Prezydencie ratuj", czy wieńce pogrzebowe oraz trumny z hasłem "Hodowle polskie idą do piachu".

Rolnicy odpalili race w centrum Warszawy

Wcześniej rano przed planowanym protestem działacze AGROunii odpalili race na rondzie Dmowskiego. Gęsty dym spowodował utrudnienia w ruchu w pobliżu ronda. Rolnicy wyjaśnili reporterce Radia ZET Natalii Żyto, że odpalenie rac ma być symboliczne.

„Dym symbolizuje zasłonę, niepewność, przed którą stoją właśnie rolnicy”- mówił Radiu ZET Michał Kołodziejczak, lider AGROunii.

Protest ma być zapowiedzią większych protestów przeciwko tzw. "5 dla zwierząt", która jest obecnie procedowana w Senacie.

Lider AGROunii Michał Kołodziejczak w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, pozując na tle gęstego dymu, zapowiedział, że środowy protest będzie spokojny, ale podkreślił, że rolnicy są "gotowi na wszystko".

"Niedługo będzie ostro i to jest zapowiedź tego, co niedługo może być tutaj w stolicy, w Warszawie, bo nie damy zabrać nam tego wszystkiego, co sobie przez lata wypracowaliśmy. Będziemy dzisiaj spokojnie manifestować, ale musicie wiedzieć, że jesteśmy gotowi na wszystko" - powiedział Kołodziejczak.

