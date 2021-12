Prokuratura wróciła do sprawy zniszczonych dowodów ze śledztwa dotyczącego wypadku rządowej kolumny Beaty Szydło. - To efekt postanowienia Sądu Rejonowego z Chrzanowa, który 10 grudnia uchylił decyzję o umorzeniu śledztwa w tej sprawie - przyznaje w rozmowie z Radiem ZET rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Leszek Karp.

Wypadek Beaty Szydło. Prokuratura znów zbada sprawę zniszczenia dowodów

- Jak pisze sąd w uzasadnieniu - podstawą tej decyzji jest opinia Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, z której wynika, że nie można wykluczyć wersji o celowym uszkodzeniu płyt. Sąd uznał, że w takim wypadku niezbędne będzie przesłuchanie w charakterze świadków tych wszystkich osób, które miały bezpośredni i fizyczny kontakt z płytami, do momentu stwierdzenia ich uszkodzeń - mówi Radiu ZET rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Leszek Karp.

Płyty DVD zawierały m.in. nagranie z monitoringu z miejsca oddalonego 300 metrów od trasy przejazdu rządowej kolumny premier Beaty Szydło. Kontakt z nośnikami mieli policjanci, pracownicy krakowskiej prokuratury okręgowej i sądu.

Śledztwo jest prowadzone ws. umyślnego zniszczenia dokumentów, bez prawa do wyłącznego rozporządzania tymi dokumentami. To przestępstwo zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności, albo więzienia do lat dwóch.

