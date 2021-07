„Koniec z cierpieniem zwierząt związanym z petardami i fajerwerkami” - napisała Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Posłanka zaprezentowała szczegóły projektu, który zakazuje używania materiałów pirotechnicznych wywołujących głośny wybuch, czyli m.in. petard, rakiet czy rzymskich ogni. W rozmowie z portalem RadioZET.pl posłanka zaznaczyła, że "jest to mały projekt", bo zależy jej, aby jak najszybciej trafił do pierwszego czytania, by zdążyć z zakazem przed sylwestrem.

Koalicja Obywatelska chce nowelizacji ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i ustawy o ochronie zwierząt. Posłanka KO Katarzyna Piekarska przedstawiła szczegóły nowelizacji. W Polsce przez cały rok obowiązywałby zakaz używania m.in. petard i fajerwerków, określonych w projekcie jako wyroby widowiskowe pirotechniczne klasy F2 i F3.

Projekt nowelizacji trafił już do Sejmu. "Koniec z cierpieniem zwierząt związanym z petardami i fajerwerkami" - napisała posłanka na Twitterze. W rozmowie z portalem RadioZET.pl Katarzyna Piekarska wyraziła nadzieję, że projekt szybko otrzyma numer druku, co pozwoli rozpocząć nad nim pracę. - Dlatego to jest taka mała zmiana, zawarta na trzech kartkach. Chodzi o to, aby zdążyć przed sylwestrem, żeby ten projekt jak najszybciej trafił do pierwszego czytania - wyjaśniła posłanka KO. Podkreśliła przy tym, że jest to zaproszenie do rozmowy i nowelizacja może przyjąć inny kształt w trakcie prac legislacyjnych.

Zakaz petard i fajerwerków w Polsce? Koalicja Obywatelska przedstawiła projekt ustawy

„Dla wielu osób fajerwerki stanowią nieodłączny element zabaw odbywających się w Sylwestra i Nowy Rok, jednak w praktyce wygląda to tak, że niektóre osoby nie mogąc doczekać się dni 31 grudnia i 1 stycznia odpalają je wiele dni wcześniej albo wykorzystują pozostałe im jeszcze fajerwerki wiele dni po tym okresie, wywołując trudną do zniesienia, także przez ludzi, chaotyczną kanonadę” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Autorzy nowelizacji piszą, że wybuchające petardy stanowią zagrożenie dla zwierząt. „Fajerwerki, w tym zwłaszcza petardy, bywają używane w pobliżu lasu, gdzie przerażone powodowanymi przez nie hukami zwierzęta są narażone na cierpienie, a nawet utratę zdrowia lub życia. Zdarzają się przypadki zwierząt w lesie, które padły ze strachu od huku fajerwerków oraz zwierząt, które na skutek dźwięków i błysków wywołanych przez fajerwerki zostały wybudzone ze snu zimowego, co miało poważne skutki da przetrwania przez nie zimy” - przekonują wnioskodawcy nowelizacji.

Zakaz nie dotyczyłby niegroźnych fajerwerków (określonych w projekcie jako wyroby widowiskowe pirotechniczne klasy F1), czyli np. zimnych ogni. Ograniczenia nie obejmowałoby też przedsiębiorców, jednostek naukowych lub podmiotów uprawnionych do ich używania na podstawie odrębnych przepisów.

Rada Gminy mogłaby uchylić zakaz 31 grudnia i 1 stycznia stosowną uchwałą. Tylko wtedy mieszkańcy mogliby obejrzeć pokaz fajerwerków w sylwestra lub Nowy Rok, np. na imprezach organizowanych przez samorząd.

