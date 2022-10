Znamy datę pogrzebu Jerzego Urbana. Zostanie pochowany na Powązkach

Pogrzeb Jerzego Urbana odbędzie się we wtorek 11 października. Redaktor naczelny "Tygodnika NIE" i były rzecznik prasowy rządu PRL w stanie wojennym zostanie pochowany na Wojskowych Powązkach w Warszawie.

Jerzy Urban zmarł w wieku 89 lat. Jak poinformował Waldemar Kuchanny, wicenaczelny "Tygodnika NIE", pogrzeb Urbana odbędzie się we wtorek 11 października o godzinie 13 na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

"Będzie pochowany w grobie swoich rodziców. To są dwa groby obok siebie, proste płyty. Jakaś boczna, nierzucająca się w oczy alejka. To nie jest Aleja Zasłużonych, ale Cmentarz Wojskowy. Tam rodzina ma wykupione miejsce. Nie ma w tym żadnej manifestacji ani ukrytej intencji" – powiedział Kuchanny w rozmowie z 'Wirtualną Polską.

Jerzy Urban nie żyje

Jerzy Urban urodził się 3 sierpnia 1933 roku w Łodzi w rodzinie o korzeniach żydowskich. Jego ojciec był redaktorem "Głosu Porannego" związanego z PPS. Po wybuchu wojny, uciekając przed Niemcami wraz z rodzicami, przedostał się do Lwowa. Po zajęciu miasta przez Niemców w 1941 roku jego rodzina ukrywała się na tzw. aryjskich papierach. Po wojnie wróciła do Łodzi, a po kilku latach przeniosła się do Warszawy, gdzie Jerzy Urban w liceum im. Stanisława Staszica zdał maturę.

Jeszcze przed ukończeniem szkoły średniej związał się z tygodnikiem "Nowa Wieś". W 1951 roku rozpoczął studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, których jednak nie ukończył. W sierpniu 1981 roku został rzecznikiem prasowym rządu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Funkcję tę pełnił w kolejnych gabinetach do 1989 roku.

Od 1986 roku wspólnie ze Stanisławem Cioskiem i szefem wywiadu MSW gen. Władysławem Pożogą opracowywał dla gen. Jaruzelskiego analizy polityczne i propozycje działań. Został członkiem powołanego przez Biuro Polityczne sztabu, mającego nadzorować przygotowania do Okrągłego Stołu i jego przebieg. W trakcie obrad Okrągłego Stołu pełnił funkcję rzecznika prasowego strony koalicyjno-rządowej.

Uczestniczył również w obradach podstolika ds. środków masowego przekazu. W roku 1989 (od kwietnia do września) był przewodniczącym Komitetu ds. Radia i Telewizji, następnie do maja 1990 roku dyrektorem i redaktorem naczelnym Krajowej Agencji Robotniczej. W roku 1990 wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Wcześniej pozostawał bezpartyjny. Od jesieni 1990 roku był wydawcą i redaktorem naczelnym tygodnika "NIE".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/PAP