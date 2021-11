Mija osiem miesięcy od bezprawnego uwięzienia polskiego dziennikarza, Andrzeja Poczobuta, przez białoruski reżim. Dziennikarza, który swoją postawą codziennie przypomina nam o wartościach nadrzędnych: niezależności, prawdzie, sprawiedliwości i wolności słowa. Andrzeju! Chylimy czoła przed Twoją niezłomną postawą. Pamiętamy, wierzymy i czekamy na Ciebie! Przyłączamy się do dotychczasowych apeli do władz polskich i instytucji międzynarodowych o użycie wszelkich środków, które doprowadzą do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. W imię tych samych wartości, którym wierny pozostaje Andrzej, wzywamy rząd Rzeczypospolitej Polskiej do bezzwłocznego umożliwienia dziennikarkom i dziennikarzom dostępu do strefy objętej stanem wyjątkowym w celu realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do informacji.