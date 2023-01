Media: Nie żyje lokalny biznesmen. Zginął w katastrofie śmigłowca

Trwa wyjaśnianie okoliczności katastrofy, do której doszło w okolicach Leśnej Jani w woj. pomorskim. We wtorek helikopter Robinson R22 z niewyjaśnionych przyczyn runął na ziemię. Zginął 51-letni pilot. Według nieoficjalnych ustaleń to lokalny biznesmen, współwłaściciel firmy Son-Pol.