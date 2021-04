Regionalizacja przy powrocie uczniów do szkół? Minister: jestem zwolennikiem

Powrót uczniów do szkół przed końcem roku jest możliwy – zapowiedział Adam Niedzielski, wtorkowy Gość Radia ZET. Minister zdrowia zdradził, że rząd ma plan, by przywrócić „całą edukację” jeszcze przed wakacjami. - Ja jestem zwolennikiem uwzględnienia różnic regionalnych. Na razie będą to tylko klasy I-III – zapowiedział Niedzielski.