- Nic nie wskazuje na to, by rakieta, która spadła w Przewodowie była wycelowana w Polskę. To nie był atak na nasz kraj, tylko nieszczęśliwy wypadek - mówił Andrzej Duda jeszcze przed spotkaniem RBN

- Nie znamy dokładnych przyczyn tragedii w Przewodowie, ale znamy przyczynę podstawową. To agresja Rosji na Ukrainę - mówił Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. - Wiele wskazuje na to, że był to pocisk wystrzelony przez stronę ukraińską, pochodzenia radzieckiego. Ale wczorajszy atak Rosji był bez precedensu, liczył 100 rakiet i dronów skierowanych w znacznej mierze na zachodnią Ukrainę, leżące przy granicy z Polską - dodał

- Stanowisko ukraińskie jest bardzo przejrzyste. Chcemy ustalić wszystkie szczegóły, każdy fakt. Właśnie dlatego potrzebujemy, by nasi specjaliści dołączyli do pracy śledztwa międzynarodowego i byśmy otrzymali dostęp do miejsca wybuchu - mówił w środę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Chargé d'affaires ambasady RP w Moskwie Jacek Śladewski został w środę wezwany do rosyjskiego MSZ. Rozmowa była związana z wtorkowym wezwaniem ambasadora Rosji do polskiego MSZ - przekazał rzecznik MSZ Łukasz Jasina

Niezależnie od ostatecznych konkluzji śledztwa jasne jest, że ostateczną winę za tragiczny incydent we wschodniej Polsce ponosi Rosja - oświadczyła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson

Rakieta spadła na Polskę

We wtorek po południu na terenie wsi Przewodów koło Hrubieszowa (woj. lubelskie) spadł pocisk, który opisano jako rakietę produkcji rosyjskiej. W wyniku tego zdarzenia czego śmierć poniosło dwóch obywateli RP - przekazało polskie MSZ w komunikacie w nocy z wtorku na środę.

Według nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej ofiary śmiertelne to mężczyźni w wieku 60 oraz 62 lat, którzy w tym czasie przebywali na terenie okolicznej suszarni zbóż.

Polskie MSZ potwierdziło w oficjalnym komunikacie, że pocisk (pierwotnie informowano o dwóch rakietach), który spadł na terytorium Polski, był produkcji rosyjskiej. Kreml zareagował na to oświadczenie, wydają własne, w którym zaprzeczył stanowisku polskiego rządu. Rosyjski resort obrony nazwał to "celową prowokacją w celu eskalacji sytuacji".

Polska podwyższa gotowość niektórych jednostek wojskowych i innych służb mundurowych - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że trwają prace nad ustaleniem dokładnych okoliczności tego, co stało się w Przewodowie.

Eksplozja w Przewodowie. Nowe ustalenia ws. pocisku

- Jest wysoce prawdopodobne, że ambasador RP przy NATO wystąpi z wnioskiem o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego - przekazał natomiast prezydent Andrzej Duda. Z kolei zdaniem prezydenta USA Joe Bidena "jest mało prawdopodobne", by pocisk, który trafił w Przewodów, został wystrzelony z Rosji.

To, co mówił Biden, zdają się potwierdzać wstępne ustalenia, które opublikowała agencja Associated Press, powołując się na anonimowe źródła w administracji w Waszyngtonie. Wskazują one, że w Przewodowie eksplodował pocisk ukraińskiej obrony przeciwrakietowej, który został wystrzelony w kierunku rakiety nadlatującej z Rosji i omyłkowo trafił w terytorium Polski.

