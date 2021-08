Wielka Brytania przyjmie 20 tys. uchodźców z Afganistanu. "Nie możemy tego robić sami"

Wielka Brytania przyjmie do 20 tys. uchodźców z Afganistanu i apeluje do innych krajów, aby poszły za jej przykładem - poinformowała w artykule, jaki ukazał się we wtorkowym wydaniu dziennika "Daily Telegraph", brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel. Natomiast prezydent USA Joe Biden rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem o organizacji wirtualnego szczytu G7 poświęconego sytuacji w Afganistanie.