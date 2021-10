Barbados, który zamieszkuje prawie 300 tys. osób, za kilka tygodni czeka polityczna rewolucja. Miejscowy parlament wybrał na prezydenta Sandrę Mason. Dotychczas pełniła funkcję gubernator generalnej Barbadosu, czyli przedstawicielki królowej Elżbiety II w tym kraju.

Od 1966 r., kiedy Barbados odzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii, wyspa pozostała w związku ze Zjednoczonym Królestwem i uznało za głowę państwa królową brytyjską (z ang. Commonwealth realm). We wrześniu ubiegłego roku Mason zdecydowała o zerwaniu tej politycznej więzi i zmianie ustroju państwa z monarchii na republikę. - Nadszedł czas, aby całkowicie porzucić kolonialną przeszłość. (...) Po upływie ponad pół wieku temu od odzyskania niepodległości, nasz kraj nie może mieć wątpliwości co do zdolności do niezależnych rządów - powiedziała Mason.

Barbados odcina się od Wielkiej Brytanii. Elżbieta II przestanie być królową

Mason obejmie urząd prezydenta Barbadosu 30 listopada, czyli w 55. rocznicę odzyskania przez państwo niepodległości. Brytyjczycy zarządzali wyspą od 1625 roku.

Agencja AFP podkreśliła, że Barbados był nazwany "małą Anglią" ze względu na przywiązanie do tradycji Zjednoczonego Królestwa. Wyspiarskie państwo należy do jednych z najlepiej rozwiniętych na Karaibach. Jednym z głównych źródeł przychodów jest turystyka. Przed wybuchem pandemii koronawirusa, co roku Barbados odwiedzało około miliona turystów.

Najbardziej znaną Barbadoską jest piosenkarka Rihanna. Gwizda muzyki pop jest również ambasadorką promocji turystyki i edukacji w wyspiarskim kraju.

RadioZET.pl/AFP