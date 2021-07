Filipiny wprowadzają lockdown, by zdusić falę zakażeń Deltą. "Bolesna decyzja"

Lockdown w regionie stołecznym Filipin będzie częściowy, ale obejmie blisko 13 milionów mieszkańców. Chodzi o około jedną dziesiątą ludności całego kraju.

Manila i otaczające ją miasta znajdą się w strefie pod tzw. "wzmocnioną kwarantanną społeczną". Dla mieszkańców będzie to oznaczało m.in. zakaz jedzenia w restauracjach i zamknięcie kościołów (na Filipinach przeważają chrześcijanie, przyp.). Władze zalecają im pozostawanie w domach i wychodzenie z nich tylko w pilnej potrzebie.

Filipiny wprowadzają lockdown. Region stołeczny ma zdusić szerzenie się wariantu Delta

"To bolesna decyzja" – powiedział rzecznik prezydenta kraju Rodrigo Dutertego, Harry Roque, informując w piątek o mających obowiązywać od 6 sierpnia restrykcjach. Jak wyjaśnił: "Musimy to zrobić, by uniknąć niedoborów (szpitalnych) łóżek i innych zasobów w sytuacji, w której liczba zakażeń wystrzeli z powodu wariantu Delta" – dodał.

Z danych stołecznych szpitali wynika, że na oddziałach intensywnej terapii zajętych jest obecnie 58 proc. łóżek. Niezależny think tank OCTA Research Group ocenił wcześniej, że bez podjęcia zdecydowanych kroków liczba zakażeń na Filipinach pod koniec sierpnia ponownie przekroczyłaby 10 tys. dziennie. Eksperci zwrócili uwagę na wysoką zaraźliwość wykrytego po raz pierwszy w Indiach wariantu koronawirusa znanego jako Delta. Jego rozprzestrzenienie się mogłoby się skończyć tysiącami ofiar śmiertelnych – ocenili.

Na Filipinach nie doszło na razie do dużej fali zakażeń wariantem Delta, tak jak ma to miejsce w innych krajach regionu, m.in. w Wietnamie, Tajlandii, Birmie, Malezji oraz Indonezji. Liczba zachorowań na Covid-19 w regionie stołecznym stale jednak rośnie, a liczba wykrywanych zakażeń wariantem Delta w mijającym tygodniu potroiła się.

Filipiny mierzą się z drugą falą zachorowań na Covid-19. W sumie wykryto ich tam blisko 1,6 miliona. Zanotowano także łącznie 27,7 tys. zgonów. W piątek służby medyczne poinformowały o 8,5 tys. kolejnych infekcji – najwyższym wyniku od maja – i śmierci 145 pacjentów z koronawirusem.

