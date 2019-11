Jak podaje PAP, policja w Grecji natknęła się na ciężarówkę z 41 migrantami ukrytymi w chłodni. Większość z nich to obywatele Afganistanu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Po makabrycznym odkryciu w Anglii, służby kolejnego europejskiego państwa natknęły się na nielegalny przewóz ludzi. Tym razem w wyniku kontroli ciężarówki na autostradowej bramce w pobliżu miasta Ksanti na północy Grecji.

Policja przeszukała tir. W chłodni znajdującej się w przyczepie odkryła 41 osób. Siedem z nich trafiło do szpitali, mając spore problemy z oddychaniem.

Znalezieni w ciężarówce ludzie to głównie migranci z Afganistanu. Służby aresztowały kierowcę ciężarówki, którym okazał się Gruzin. Większość migrantów nie wymagała opieki lekarskiej – ci trafili na lokalny posterunek policji. Potrzebujący pomocy zostali przewiezieni do szpitali.

Grecja, podobnie jak Włochy, zmaga się od kilku lat z napływem uchodźców i migrantów, głównie z Turcji. Tylko we wrześniu do Grecji miało dostać się ok. 12 tys. przybyszy.

Szef nowego rządu w Atenach, Kyriakos Micotakis, przewiduje przyspieszenie procedur z rozpatrywaniem wniosków o azyl oraz deportację do końca roku 10 tys. migrantów.

