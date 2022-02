Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz poinformował, że został już powołany oddział z zagranicznych ochotników do udziału w obronie przed agresją Rosji. - Utworzono Legię Cudzoziemską z ochotników z innych krajów, których jest bardzo wielu – powiedział Arestowycz.

Legion będzie działać w ramach sił obrony terytorialnej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że są do niego zaproszeni ci, którzy chcą "przyłączyć się do oporu wobec rosyjskiego okupanta i obrony bezpieczeństwa światowego". Z cudzoziemców utworzona zostanie osobna jednostka – Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej Ukrainy.

Jak wstąpić do ukraińskiej Legii Cudzoziemskiej?

Aby przyłączyć się do ukraińskiej Legii Cudzoziemskiej, należy zgłosić się do attaché ds. wojskowych ambasady Ukrainy w Polsce lub w innym kraju, w którym znajduje się ukraińska placówka dyplomatyczna. Ambasada Ukrainy w Polsce znajduje się w Warszawie w alei Szucha.

Kierownictwo Sił Zbrojnych Ukrainy proponuje również wszystkim obcokrajowcom, którzy chcą przyłączyć się do walki przeciw rosyjskiej agresji, przyjazd na Ukrainę i wstąpienie w szeregi sił obrony terytorialnej na terenie kraju.

Rekrutacja do ukraińskiej Legii Cudzoziemskiej

Nie ma oficjalnych informacji dotyczących rekrutacji do Legii Cudzoziemskiej w Ukrainie. Wiadomo natomiast, że zgodnie z prawem ukraińskim cudzoziemcy mają prawo do służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych, po podpisaniu stosownej umowy. Dlatego decydując się na służbę w Legii Cudzoziemskiej w Ukrainie, warto mieć przy sobie dowód tożsamości i paszport.

Zgoda na służbę w obcym wojsku

Co ważne, nie można podjąć służby w obcym wojsku bez specjalnego zezwolenia. Takie działanie może skutkować wymierzeniem kary do 5 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. Nr 68 poz. 438 i z 2021 r. poz. 557).

Obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych za zgodą Ministra Obrony Narodowej. Zgody udziela się wyłącznie na pisemny wniosek obywatela polskiego, sporządzony według wzoru, złożony do właściwego organu.

Do wniosku należy dołączyć:

• zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

• zaświadczenie właściwego naczelnika właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych,

• zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych,

• oświadczenie wnioskodawcy (na piśmie), że nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,

• potwierdzenie dokonania zapłaty opłaty skarbowej.

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta, znajdującego się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2A – budynek Biura Przepustek.

W przypadku byłych żołnierzy zawodowych wniosek (wraz z załącznikami) należy kierować do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem właściwej wojskowej komendy uzupełnień.

Zgoda na służbę może być udzielona obywatelowi polskiemu tylko w przypadku, gdy:

• Posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (w Polsce).

• Nie jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz nie posiada nadanego przydziału kryzysowego, przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, a właściwy wojskowy komendant uzupełnień nie prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi któregokolwiek z tych przydziałów.

• Spełnione są łącznie następujące warunki: służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej, służba nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe, służba nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgody na służbę w obcej armii nie otrzyma kandydat, który:

• Nie został powołany i nie odbył zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji lub służby w obronie cywilnej, z przyczyn leżących po stronie obywatela.

• Został uznany przez właściwą komisję lekarską za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat. „E”).

• Złożył wniosek o przeznaczenie go do służby zastępczej, został przeznaczony do tej służby, został skierowany do odbycia służby zastępczej, odbywał służbę zastępczą, został przeniesiony do rezerwy po odbyciu służby zastępczej lub bez jej odbycia.

• Został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, w tym także z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

• Odbywa karę pozbawienia wolności lub oczekuje na jej wykonanie.

• Znajduje się w okresie próby w wykonywaniu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

• Odbywa karę ograniczenia wolności.

• Ma zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

• Jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.