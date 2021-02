Katastrofa lotnicza w Meksyku. W niedzielę ok. godz. 10 czasu lokalnego, w stanie Veracruz rozbił się mały samolot. Zginęło sześciu wojskowych na pokładzie, nie wiadomo, czy maszyną leciało więcej osób.

Z komunikatu resortu wynika, że samolot typu Learjet 45 rozbił się w niedzielę rano wkrótce po starcie z lotniska w miejscowości Emiliano Zapata.

Meksyk. Katastrofa lotnicza tuż po starcie. Zginęło 6 osób

Nie ustalono jeszcze, jakie były przyczyny katastrofy. Do sieci trafiło wstrząsające nagranie z miejsca katastrofy, na którym widać jak lokalni mieszkańcy chcą rozbić okna, by dostać się do środka płonącego kokpitu pilota.

RadioZET.pl/PAP/Reuters