Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Papież Franciszek zdjął tajemnicę papieską, za którą „schronienie” znalazło wielu duchownych podejrzanych o molestowanie nieletnich. Owa tajemnica, działająca niczym zasłona dymna, potrafiła na lata wydłużyć dochodzenie, a ofiary pedofilii zniechęcić do walki o sprawiedliwość.

Decyzja zapadła w Watykanie, gdzie ogłoszono tekst instrukcji w sprawie nowej procedury postępowań. Tajemnica papieska zostaje zniesiona w przypadku postępowań z pornografią dziecięcą. Kościół nakłada „tajemnicę urzędową”, ale jednocześnie zapewnia „dobre imię osób zaangażowanych” w wyjaśnienia sprawy.

Ostatni punkt likwiduje „zmowę milczenia”, na którą mogli powoływać się duchowni podejrzani o nadużycia seksualne. Watykan uzna, że do przestępstwa dojdzie, gdy w pornografii dziecięcej przedstawiane osoby mają do 18 lat. Do tej pory „granicą” było 14 lat.

Znosząc tajemnicę papieską w sprawach dotyczących przemocy seksualnej i wykorzystywania nieletnich Franciszek podąża drogą przejrzystości. To znak otwarcia, dyspozycyjności, przejrzystości, współpracy z władzami cywilnymi stanowisko Watykanu ws. Decyzji papieża

Jak zapewniła Stolica Apostolska, nowe prawo ma ułatwić dochodzenie sprawiedliwości przez ofiary księży pedofilów.

Popatrzmy na przykład na trudności, jakie były do tej pory: ofiara nie miała możliwości poznać sentencji wyroku, która następowała po tym, jak zgłosiła sprawę, gdyż obowiązywała tajemnica papieska. Także inne wiadomości były ograniczane, gdyż tajemnica papieska jest tajemnicą o najwyższym poziomie poufności Prawa Kanonicznego. Teraz jest to ułatwione także na poziomie ochrony wspólnoty, jak i informacji o wyroku. Nie oznacza to jednak, że informacje te będą ogólnie dostępne, ale, na przykład, będzie ułatwiona możliwość ściślejszej współpracy z państwem. Diecezja, która posiada daną dokumentację, nie jest już zobowiązana do zachowania tajemnicy i może zadecydować o współpracy, przekazując kopię także władzom cywilnym abp Charles Scicluna, sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary, VaticanNews.va

RadioZET.pl/PAP/ Vaticannews.va/