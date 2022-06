Putin podróżuje ze swoim kałem w walizce. Jego ochroniarze mają specjalną misję

Ochroniarze Władimira Putina zbierają jego odchody, gdy podróżuje za granicę i zabierają je z powrotem do Rosji w walizce - donosi Businessinsider. Prawdopodobnie jest to próba ukrycia informacji o jego zdrowiu przed zagranicznymi szpiegami, którzy mogliby zdobyć kał rosyjskiego prezydenta i poddać ekskrementy badaniom.

Władimir Putin wraca do Rosji ze swoimi odchodami - informuje Businessinsider, powołując się na ustalenia dziennikarzy śledczych Regis’a Gente’a i Michaiła Rubina. Odpowiedzialność za zbieranie kału Putina spoczywa na Federalnej Służbie Ochrony (FSO).

Według Gente'a i Rubina za każdym razem, gdy Putin składa zagraniczną wizytę, agent FSO umieszcza jego ekskrementy w specjalnym pojemniku, aby można je było przewieźć do Rosji w walizce. Dziennikarze ustalili, że misje polegające na zebraniu odchodów prezydenta Rosji do pojemnika agenci ochrony wykonali podczas wizyty we Francji 29 maja 2018 roku, a także w czasie podróży do Arabii Saudyjskiej w październiku 2019 roku.

Na nagraniu zrobionym w czasie wizyty Putina we Francji w 2019 roku, sześciu mężczyzn w garniturach z otoczenia Putina towarzyszy mu w łazience. Jeden z nich wychodzi z łazienki z małą teczką, chociaż nie wiadomo, co jest w środku.

Według Buisnessinsidera cała operacja ma na celu zmniejszenie ryzyka, że wywiady obcych państw odkryją informacje zawarte w DNA 69-latka o stanie jego zdrowia lub podatności na konkretne choroby.

Dziennikarka Farida Rustamowa potwierdziła na Twitterze, że wie o podobnym incydencie w Wiedniu i powołała się na inne źródło, które twierdzi, że ochroniarze Putina stosują tę praktykę od lat.

Po inwazji Rosji na Ukrainę pojawiły się spekulacje, że Putin jest ciężko chory. Włoskie media informowały w maju, że prezydent Rosji miał przejść potajemnie operację. Pojawia się coraz więcej doniesie wskazujących na jego problemy zdrowotne. Według Daily Mail Putin zasłabł podczas ostatniej wideokonferencji z doradcami.

