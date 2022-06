"Putin zostanie zamordowany. Jego dni są policzone"

Putina zabiją jego współpracownicy – ocenił były szef placówki CIA w Moskwie Daniel Hoffman. – Nikt nie zapyta: "hej, Władimir, chcesz odejść?" Nie. To będzie p***dolnięcie obuchem w łeb i będzie martwy – skomentował. – Ludzie, którzy to zrobią, będą trzymać to w głębokiej tajemnicy, aby Putin nie odnalazł ich i nie zabił pierwszy – dodał.

Rosja. Kto następcą Władimira Putina?

Hoffman zapytany o to, kto mógłby chcieć dokonać zamachu na życie rosyjskiego prezydenta, wymienił Nikołaja Patruszewa (sekretarza rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa), Aleksandra Bortnikowa (szefa FSB), czy ministra obrony Siergieja Szojgu.

– Patruszew jest prawdziwym złoczyńcą. Nie jest lepszy od Putina. [...] Ponadto jest bardziej przebiegły i powiedziałbym, bardziej podstępny niż Putin – stwierdził Daniel Hoffman.

Wszyscy trzej mężczyźni są kluczowymi "siłowikami". Termin ten określa byłych członków personelu wojskowego, którzy obecnie zajmują stanowiska polityczne, a grupa ta staje się coraz większym zagrożeniem dla rządów Putina – komentuje australijski portal news.com.au.

Spekulacje o możliwym zamachu na rosyjskiego przywódcę pojawiają się pośród niekończących się plotek dotyczących zdrowia Putina, w tym po serii doniesień, że cierpi na poważne schorzenia, takie jak nowotwór czy choroba Parkinsona.

RadioZET.pl/PAP