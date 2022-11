Kilka hiszpańskich lotnisk zamknęło w piątek swoją przestrzeń powietrzną. Część swojej przestrzeni powietrznej zamknęła również Portugalia.

Ma to związek ze spadającymi w niekontrolowany sposób szczątkami rakiety Długi Marsz 5B. Utrudnienia w związku z zamknięciem lotnisk trwały około 40 minut. Lokalnie może potrwać to dłużej. Według Daily Mail w Ibizie przewiduje się, że zakłócenie ruchu lotniczego może wydłużyć się do trzech godzin.

Szczątki rakiety Długi Marsz 5B spadają nad Hiszpanią i Portugalią

Chińczycy byli wielokrotnie krytykowani m.in. przez NASA za niewłaściwe postepowanie z kosmicznymi śmieciami, co może stwarzać zagrożenie. Pekin zaprzeczył, że jego działania są niebezpieczne i obwinił Stany Zjednoczone o “podsycanie obaw”.

"To już czwarty raz w ciągu dwóch lat, kiedy Chiny pozbyły się swoich rakiet w niekontrolowany sposób. W poprzednich lądowaniach zderzeniowych metalowe obiekty spadły na wioski na Wybrzeżu Kości Słoniowej, gruz wylądował na Oceanie Indyjskim w pobliżu Malediwów, a odłamki rakiet rozbiły się niebezpiecznie blisko wiosek na Borneo" - przypomniała Aerospace Corporation.

Na przełomie października i listopada rakieta Long March 5B wykonała misję dostarczenia modułu kabiny laboratoryjnej na stację kosmiczną Tiangong. Szczątki po rakiecie ważą między 21 a 25 ton. Mają wejść w atmosferę Ziemi w sobotę 5 listopada około godz. 23:51 czasu EDT (Eastern Daylight Time). Szacunki naukowców mówią, że od 10 do 40 proc. fragmentu rakiety nie ulegnie zniszczeniu w atmosferze i uderzy w Ziemię.

Budowa stacji Tiangong jest jednym z kilku projektów kosmicznych, które prowadzą obecnie Chiny. Chińscy naukowcy planują też budowę - wspólnie z Rosją - stacji badawczej na Księżycu i wysłanie na niego w ciągu najbliższej dekady szeregu bezzałogowych misji.

