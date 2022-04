O taką pomoc Ukraina jeszcze nie prosiła. „Negocjacje trwają”

- Ukraina zwróciła się do Czech i Słowacji z prośbami o remont swojego sprzętu wojskowego – ogłosili ministrowie obrony Czech Jana Czernochova oraz Słowacji Jaroslav Nad’.

Wojna w Ukrainie wchodzi w decydującą fazę, a NATO będzie dostarczać broniącemu się krajowi także ciężką broń – zapowiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Ukraina otrzyma między innymi zestawy artyleryjskie, a nawet czołgi T-72 i wozy bojowe piechoty.

Napadnięty kraj poprosił o zupełnie nową pomoc: remont posiadanego sprzętu, który po przywróceniu do sprawności mógłby zostać użyty do walki przeciwko Rosji. Stosowne prośby wpłynęły do rządów Czech i Słowacji. W osobnych wypowiedziach szefowie resortów obrony obydwu krajów potwierdzili, że negocjacje z władzami Ukrainy są prowadzone.

Ukraina poprosiła o remont sprzętu wojskowego. Szczegółów nie ujawniono

Czechosłowacja produkowała na potrzeby państw Układu Warszawskiego wozy BWP-1. Można się domyślać, że o remont takiego właśnie sprzętu poprosiła Ukraina. NATO zadeklarowało wcześniej przekazanie czołgów T-72 i właśnie wozów BWP-1, które pochodzić będą zapewne właśnie od naszych południowych sąsiadów.

Jaroslav Nad’ powiedział, że ewentualne naprawy ukraińskiego sprzętu będą prowadzone na standardowych zasadach komercyjnych. Podkreślił, że zakłady remontowe znajdują się w rękach prywatnych, ewentualnie są spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

Jana Czernochova stwierdziła, że jej resort otrzymał prośby strony ukraińskiej i w tej sprawie trwają negocjacje. Szczegółów nie ujawniono, a w komunikacie prasowym ministerstwo obrony podkreśliło, że Czechy zawsze deklarowały udzielanie dalszej pomocy Ukrainie zaatakowanej przez Rosję.

Niewykluczone, że za remont sprzętu wojskowego zapłaci nie Ukraina, lecz UE bądź państwo NATO. Unia Europejska sugerowała wcześniej, że może sfinansować zakup broni dla Ukrainy. Być może będzie także skłonna do przekazania funduszy na remont sprzętu, który broniący się kraj już posiada lub który został uszkodzony podczas walk.

RadioZET.pl/PAP

