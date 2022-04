Viktor Orban przez 12 lat sprawowania rządów całkowicie podporządkował sobie węgierskie media i stworzył system, który w zasadzie nie pozwala mu przegrać. W niedzielę koalicja Fideszu z Chrześcijańsko-Demokratyczną Partią Ludową (KDNP) zdobyła ponad 50 procent głosów i ponownie zwyciężyła w krajowych wyborach parlamentarnych. - Odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Tak wielkie, że widać je nawet z księżyca, a już na pewno z Brukseli - komentował premier.

Orban jest jednym z tych europejskich przywódców, który nie tylko nie potępił inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, ale nie zgodził się nawet na transport broni przez terytorium swojego państwa. W powyborczym przemówieniu wskazał przeciwników politycznych i jak się można było spodziewać, nie padło w nim nazwisko Władimira Putina, lecz prezydenta zaatakowanego kraju Wołodymra Zełenskiego.

Viktor Orban: Zełenski wśród przeciwników

55-letni polityk zauważył, że koalicja w trakcie tych wyborów musiała mierzyć się z najsilniejszymi wiatrami przeciwnymi: "lewicą w kraju, międzynarodową lewicą dookoła, brukselskimi biurokratami, wszystkimi pieniędzmi i organizacjami Gyoergya Sorosa, międzynarodowymi mediami głównego nurtu i wreszcie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim". Jednocześnie podziękował swoim przyjaciołom, w tym Polakom.

- Z życzliwością myślimy o amerykańskich przyjaciołach, o Polakach, Włochach, Hiszpanach, Serbach, Słowakach i Austriakach, którzy byli z nami i nam pomagali w minionych miesiącach - mówił Orban.

Rzecznik Węgier reaguje na słowa Zełenskiego

Dzień przed wyborami na Węgrzech prezydent Ukrainy w swoim przemówieniu bezpośrednio zwrócił się do premiera Viktora Orbana. Zełenski przyznał, że w jego ocenie przewodniczący Fideszu nie rozumie tego, co się dzieje. - Cała Europa chce pokoju. Cała Europa nie chce, aby pole bitwy zostało przeniesione z Mariupola do Budapesztu, z Charkowa do Krakowa czy z Czernihowa do Wilna. Cała Europa próbuje powstrzymać wojnę, przywrócić pokój. Dlaczego więc Budapeszt oficjalnie sprzeciwia się całej Europie, wszystkim cywilizowanym krajom? Dlaczego? - pytał przywódca naszego sąsiada ze wschodu.

Do tych słów w rozmowie z Rafałem Miżejewskim z Radia ZET odniósł się rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs. - Nie będę komentował słów prezydenta Zełenskiego o Węgrzech. Nie ma miejsca na moralizowanie innych z powodu wojny - przyznał. - Nie można od nas oczekiwać kroków, które zrujnowałyby nasz kraj. Inne podejście Polski i Węgier do wojny na Ukrainie wynika z powodów historycznych, a nie politycznych - dodał.

Morawiecki odniósł się do opinii Orbana

Na zwycięstwo Viktora Orbana w czwartych kolejnych wyborach zareagował też Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Dziennikarz Radia ZET Jacek Czarnecki dopytywał premiera, czy będzie rozmawiał ze swoim sojusznikiem o kolejnych sankcjach nakładanych na Władimira Putina i Federację Rosyjską.

- Tak, będę namawiał Viktora Orbana, żeby nie powstrzymywał sankcji, ale chcę też powiedzieć państwu: Viktor Orban do tej pory nie powstrzymywał sankcji, Viktor Orban zgodził się na sankcje. Głównymi hamulcami są największe państwa i najbogatsze państwa Europy Zachodniej, zwłaszcza Niemcy - ocenił Morawiecki.

Wojska rosyjskie od kilku dni wycofują się z centralnych i północnych terenów Ukrainy, w tym z przedmieść Kijowa, a miejscowe służby dokonują kolejnych makabrycznych odkryć. W niedzielę wojska ukraińskie ujawniły zbrodnie wojenne w Buczy. Na ulicach leżały ciała zamordowanych cywilów, często ze związanymi rękami, którym strzelono w tył głowy czy też zgwałconych, zamordowanych i częściowo zwęglonych ciał kobiet.

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/Rafał Miżejewski/Jacek Czarnecki/PAP