Putin „do odstrzału”. Prezydenta Rosji może spotkać „bezlitosny wypadek”

Wojna w Ukrainie pokazała słabość Rosji. Planując inwazję Putin „słyszał to, co chciał usłyszeć” – służby zakłamywały raporty, gdyż bały się przekazywać prawdę. Z tego powodu prezydent Rosji ma być wściekły i przeprowadzać czystki w FSB.

Działania Putina oraz skutki bezprecedensowych sankcji gospodarczych i personalnych nałożonych na Rosję sprawiły, że rosyjskie elity miały zacząć rozważać „warianty odsunięcia przywódcy na boczny tor”. Agencja UkrInform doniosła, powołując się na ustalenia Głównego Zarządu Wywiadowczego ukraińskiego Ministerstwa Obrony, że pod uwagę brane są także rozwiązania siłowe, nazywane eufemistycznie „bezlitosnym wypadkiem”.

Putin zostanie odsunięty od władzy? Rosyjskie elity chcą ratować kraj

Oficjalna rosyjska propaganda głosi, że Rosjanie masowo popierają inwazję na Ukrainę. Ta ma toczyć się zgodnie z planem Putina, który dąży do zjednoczenia terenów wchodzących kiedyś w skład ZSRR bez zwracania uwagi na to, czy chcą one wrócić do „rosyjskiego świata”.

Nieoficjalnie mówi się, że przeciwko Putinowi mogą wystąpić rosyjskie elity z dyrektorem FSB Ołeksandrem Bortnikowem na czele. Ich głównym celem ma być ratowanie Rosji poprzez „przywrócenie więzi gospodarczych z Zachodem, które zostały przerwane przez wojnę w Ukrainie”.

Bortnikow miał według Głównego Zarządu Wywiadowczego ukraińskiego Ministerstwa Obrony wypaść ostatnio z łask Putina. Szef FSB miał zostać obwiniony za „fatalną opieszałość w wojnie z Ukrainą”.

Ukraińcy donoszą, że Rosjanie rozważają odsunięcie Putina od władzy na drodze pokojowej, przez pozbawienie go stanowiska, lecz także poprzez „bezlitosny wypadek”, który może mu się przytrafić, jeśli sytuacja Rosji na arenie międzynarodowej ulegnie dalszemu pogorszeniu.

Prawdziwości informacji przekazanych przez ukraińskie służby nie sposób zweryfikować. Warto jednak zdać sobie sprawę, że jeśli faktycznie przeciwko Putinowi toczy się spisek, to w interesie Ukrainy byłoby utrzymanie go w sekrecie, a nie wskazywanie prezydentowi Rosji kierunków, z których może spodziewać się niebezpieczeństwa. Korzystne byłoby za to wywołanie na Kremlu atmosfery wszechobecnej podejrzliwości.

RadioZET.pl/ UkrInform

