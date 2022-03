"Nadszedł czas". Chcą Pokojowej Nagrody Nobla dla Wołodymyra Zełenskiego

Świat jest wstrząśnięty obrazami wojny napływającymi z Ukrainy. Uważamy, że nadszedł czas, aby pokazać narodowi tego kraju, że świat jest po ich stronie - czytamy w liście otwartym europejskich polityków do Komitetu Noblowskiego. Autorzy listu apelują o przedłużenie procedur nominacji, by możliwe było zgłoszenie kandydatury Wołodymyra Zełenskiego i narodu Ukrainy do Pokojowej Nagrody Nobla.

Grupa europejskich polityków zwróciła się do Norweskiego Komitetu Noblowskiego z listem otwartym, w którym apeluje o przedłużenie, a tym samym otwarcie zamkniętej już procedury nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla do 31 marca - tak, aby umożliwić zgłoszenie kandydatury prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i narodu Ukrainy. Oficjalnie kandydatury składane są do końca stycznia. W lutym pięcioosobowy Komitet Noblowski rozpoczyna ocenę złożonych wniosków i prace nad przygotowaniem listy kandydatów. Cały proces trwa do jesieni.

„Jesteśmy świadkami odwagi narodu ukraińskiego, który oparł się wojnie wytoczonej im przez Federację Rosyjską. Odważne kobiety i dzielni mężczyźni z Ukrainy walczą o zachowanie demokracji i samorządności. Od oporu demokratycznie wybranego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do człowieka ze łzami w oczach żegnającego się z rodziną, by walczyć o swój kraj. Ludzie w całym kraju stawiają opór autorytarnym siłom. Uważamy, że nadszedł czas, aby pokazać narodowi Ukrainy, że świat jest po ich stronie” - czytamy w liście do Komitetu Noblowskiego.

Autorami jest 36 polityków z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Estonii, Bułgarii, Rumunii i Słowacji. List jest otwarty do podpisania przez polityków do 30 marca.

Nominacja do Pokojowej Nagrody Nobla dla Zełenskiego i narodu Ukrainy?

Autorzy listu podkreślają, że zdają sobie sprawę, że otwarcie procedury zgłaszania kandydatur wiosną byłoby wbrew procedurom, ale - jak piszą - złamanie reguł byłoby uzasadnione, biorąc pod uwagę bezprecedensową sytuację, której świadkami dziś jesteśmy i skalę poświęceń Ukraińców walczących o prawa człowieka i pokój. "Naszym demokratycznym obowiązkiem jest przeciwstawianie się autorytaryzmowi i wspieranie ludzi walczących o demokrację" - piszą.

Przypomnijmy, że laureatami Pokojowej Nagrody Nobla 2021 zostali Maria Ressa i Dmitrij Muratow. Dziennikarze zostali wyróżnieni za ''wysiłki na rzecz ochrony wolności słowa, która jest warunkiem demokracji i trwałego pokoju''.

