Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił we wtorek, że mocą dekretu prezydenckiego powołał do życia ukraińską delegację, która weźmie udział w rozmowach z Rosją na temat przygotowania i zatwierdzenia "Traktatu o gwarancjach bezpieczeństwa Ukrainy". Do podpisania traktatu zaprosił także inne kraje. - Gwarantami bezpieczeństwa powinny być państwa gotowe przekazać nam w ciągu 24 godzin różne rodzaje uzbrojenia.