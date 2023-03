Daniel Walter Chorzempa nie żyje. Znany muzyk polskiego pochodzenia zmarł we Włoszech

Daniel Walter Chorzempa był amerykańskim muzykiem polskiego pochodzenia. Strona “Zaginieni przed laty” poinformowała we wtorek o poszukiwaniach bliskich zmarłego artysty. "Tego, który budził wielkie emocje i zapełniał areny, teatry i kościoły, w których był oklaskiwany, teraz nie można pogrzebać" - pisała gazeta "La Nazione".

“Obecnie jego ciało leży w chłodni przy Zarządzie Cmentarzy Miejskich we Florencji. Jeśli znasz, kojarzysz bądź wiesz cokolwiek na temat jego rodziny, prosimy, napisz do nas” - czytamy. Po kilku dniach udało się jednak znaleźć bliskich Chorzempy. “Po licznych udostępnieniach, post dotarł do rodziny, która niezwłocznie się z nami skontaktowała. W imieniu rodziny dziękujemy za zaangażowanie się i pomoc” - napisali administratorzy strony “Zaginieni przed laty”.

Daniel Walter Chorzempa nie żyje

Daniel Walter Chorzempa urodził się 7 grudnia 1944 roku w Minneapolis w stanie Minnesota, ale w latach 70-tych wyjechał do Niemiec na studia i tam zamieszkał na stałe. Ostatnie lata życia spędził we Florencji we Włoszech. “Mieszkał na poddaszu przy Via dei Tavolini, bywał w elitarnym florenckim świecie muzycznym i wśród wielu innych profesjonalistów, jak lekarze, architekci, gdzie odwiedzało go mnóstwo znakomitych ludzi” - czytamy w poście na profilu “Zaginieni przed laty”.

Chorzempa przed rokiem ciężko zachorował i niestety nie wrócił już do zdrowia. Zmarł we Florencji 25 marca. Cenionego muzyka wspomina włoska prasa. Jak pisze "La Nazione", był jednym z najbardziej znanych muzykologów, pianistów i organistów, cenionym interpretatorem Bacha i uznanym maestro. Uhonorowano go licznymi nagrodami m.in. Der Deutsche Schallplattenpreis w 1973 roku i Grand Prix du Disque Towarzystwa Lisztowskiego w Budapeszcie dwa lata później.

Podkreślono, że Chorzempa dał się poznać jako specjalista od romantyzmu. Pokazywał swój kunszt interpretując Ludwiga van Beethovena, którego sonaty nagrał dla wytwórni EMI z siedzibą w Londynie. Był też architektem.

