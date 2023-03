Bachmut broni się przed natarciami wojsk Rosji od sierpnia 2022 roku. Rosjanom nie udało się zdobyć miasta atakami od wschodu, wobec czego wojska Putina ruszyły w okresie jesienno-zimowym do forsowania okolicznych miejscowości. Celem jest pełne okrążenie ok. 70 tysięcznego (przed wojną) ośrodka.

Już w styczniu obrońcy Bachmutu donosili o pogarszającej się sytuacji wskutek postępów Rosjan. W piątek 3 marca dowodzona przez oficera o pseudonimie "Madziar" jednostka sił Ukrainy poinformowała, że otrzymała rozkaz, by wycofać się z miasta. Informację podała ukraińska agencja UNIAN, a także m.in. portale TSN i focus.ua.

Bachmut w sytuacji krytycznej. Ukraina ma problem

"Ukraińskie jednostki wciąż bronią Bachmutu! Po 110 dniach (walk) w Bachmucie «Ptaki Madziara» otrzymały nowe zadania. Nie komentuje się rozkazów (dowództwa)" - napisał oficer na Telegramie.

Tych doniesień nie potwierdziły natomiast władze cywilne i wojskowe w Kijowie. Uznają one, że sytuacja jest trudna, niemniej nie zapadły żadne oficjalne decyzje o odwrocie.

Prigożyn do Zełenskiego: Kleszcze się zamykają. Wycofajcie się

Jewgienij Prigożyn, szef Grupy Wagnera, najemnej armii Rosji walczącej pod Bachmutem, zaapelował w nagraniu do prezydenta Ukrainy o bezpieczną ewakuację cywilów z miasta i pozostałych wojsk. - Bachmut jest praktycznie otoczony. Kleszcze zamykają się - powiedział w nagraniu, które 3 marca pojawiło się w sieci.

Sytuacja obrońców Bachmutu stała się krytyczna. Siły rosyjskie przesunęły się z zajętych miejscowości Berchiwka i Jahidne w kierunku Chromowego, przez które przebiega droga do miasteczka Czasiw Jar. W ten sposób ostatnia kontrolowana dotychczas przez ukraińskie wojska trasa dojazdowa do Bachmutu staje się niedostępna. Na południe od miasta trwają walki w okolicach Iwaniwskego.

O poranku do pełnego okrążenia Bachmutu brakowało ok. 5 kilometrów, ale można już było mówić o okrążeniu operacyjnym. Oznacza to, że Ukraińcy mogą jeszcze przemieszczać się w pięciokilometrowym pasie na zachód od miasta, lecz przeciwnik posiada już kontrolę ogniową nad ostatnią trasą wiodącą do Bachmutu - powiadomił niezależny projekt śledczy Conflict Intelligence Team (CIT). Alternatywą w ewakuacjach pozostają dla Ukraińców polne drogi.

RadioZET.pl/PAP/Telegram