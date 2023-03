"Władimirze, zamknij się. Milcz!" Dowódca Rosji zbeształ Putina

Władimir Putin od dłuższego czasu jest krytykowany przez emerytowanego pułkownika Igora Girkina. Były dowódca wojsk separatystów, oskarżony o terroryzm (zestrzelenie malezyjskiego Boeinga w 2014 roku) nie ma złudzeń, że Rosja przegrywa i zapewne przegra wojnę w Ukrainie.

Nowe wystąpienie Girkina ukazało się w sieci. Separatysta występuje na tle flagi z napisem Noworosja. Swój apel kieruje wprost do prezydenta Rosji, ale niepowodzenia "specjalnej operacji wojskowej" widzi też w innych czynnikach - dostawach zachodniej broni Ukrainie, czy słabej polityce resortu obrony, kierowanego przez Siergieja Szojgu.

Separatysta wypalił do Putina: Władimirze, zamknij się. Milcz!

Separatysta przypomniał słowa Putina, że ten nie zdecydował o otwartej wojnie z Ukrainą w 2014 roku, choć ta była wówczas o wiele słabsza militarnie, bo Rosja nie posiadała wówczas pocisków hipersonicznych (Kindżał). Wykpił jednak ten tok rozumowania, wspominając, że gdy kraj już je posiada, to przegrywa w starciu zbrojnym.

- Władimirze Władimirowiczu, zamknij się. Po prostu bądź cicho. Nie będziemy się wstydzić za ciebie i za to, że nasz kraj ma takiego prezydenta, a wróg nie będzie z ciebie szydził – powiedział stanowczym tonem Igor Girkin.

W komentarzu do sytuacji na froncie z ostatnich separatysta mówił, że trwające od miesięcy natarcie nie przyniosło efektów, poza drobnymi taktycznymi sukcesami. Jego zdaniem ataki pod Wułhedarem i Maryinką to porażki i ogromne straty. Nie wiadomo, jak zakończą się starcia pod Awdijiwką, która jest obecnie atakowana podobnie jak Bachmut przed kilkoma tygodniami.

Nawiązał też do niedawnego wydania nakazu aresztowania Władimira Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. - Jeśli dojdzie do procesu Putina w Hadze, biorąc pod uwagę to, co już się stało, ogromna wina będzie po stronie prezydenta Federacji Rosyjskiej. To ktoś, kto nie zachowuje się, jakby rządził krajem z ponad tysiącletnią historią – komentował Girkin.

Girkin zdecydował się na ostry, personalny zwrot do rosyjskiego tyrana, co w realiach wschodnich może oznaczać, że podpisał na siebie wyrok. Były dowódca separatystów pozostaje aktywny w mediach społecznościowych, ale nie jest osobą decyzyjną na okupowanych terytoriach Ukrainy.

RadioZET.pl/Twitter