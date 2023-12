81. Konkurs Szopek Krakowskich. To zaskoczyło organizatorów

Konkurs Szopek Krakowskich to jedna z najważniejszych przedświątecznych tradycji Krakowa. Zgodnie z nią szopkarze w pierwszy czwartek grudnia przynoszą swoje prace na Rynek Główny w Krakowie do wstępnej oceny. Stamtąd dzieła trafiają do oddziału Muzeum Krakowa w Pałacu Krzysztofory, gdzie zostają oceniane przez jury.

Jak ogłosiło Muzeum Krakowa organizujące to wydarzenie, ponad 240 prac w tegorocznym Konkursie Szopek Krakowskich to rekord wszech czasów. Do tej pory najwięcej, bo 230, zostało zgłoszonych w 1986 r.

Konkurs Szopek. Przedświąteczna tradycja Krakowa

Do Konkursu Szopek Krakowskich każdy może zgłosić swoją pracę, o ile spełnia ona wymagane w regulaminie warunki. W założeniu w krakowskich szopkach sceneria miejsca narodzenia Chrystusa przeniesiona zostaje pomiędzy elementy zabytkowej architektury Krakowa. Organizatorzy konkursu zwracają uwagę, że twórcy szopek od lat w swoich pracach nawiązują nie tylko do krakowskich zabytków, ale również współczesnych wydarzeń. W tym roku w szopkach można znaleźć odniesienia do obchodzonego Roku Tetmajera, 45. rocznicy wpisu Krakowa na listę UNESCO i 5. rocznicy wpisu krakowskiego szopkarstwa na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości.

Wyniki Konkursu Szopek Krakowskich i wystawa pokonkursowa

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w niedzielę 10 grudnia. Nagrodzone i wyróżnione szopki będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Pałacu Krzysztofory w Krakowie. Wystawa rozpocznie się 11 grudnia i potrwa do 25 lutego 2024 r.

Źródło: Radio ZET/PAP

Nie przegap

(13)

zobacz galerię