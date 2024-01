Groźny wypadek na A4. Zderzyły się trzy ciężarówki. Lądował śmigłowiec LPR

W okolicach węzła skawińskiego na autostradzie A4 pod Krakowem doszło do zderzenia trzech ciężarówek. Jak podaje GDDKiA na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe, w tym Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jedna osoba została ranna.

Wypadek na A4 koło Skawiny. Utrudnienia w stronę Rzeszowa

Do wypadku doszło ok. godz. 12:15 na 412 km drogi w stronę Rzeszowa. Służby zalecają zjazd na Tyniec. Utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.

Źródło: Radio ZET/lovekrakow.pl/FB/Patrol998-Małopolska