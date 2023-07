Spełnił się czarny scenariusz, Kacper nie żyje. "W piątek miał odebrać świadectwo"

19-letni Kacper zaginął w Bolminie niedaleko Kielc. Ostatni raz widziany był około 2 w nocy w niedzielę nad tamtejszym zalewem.

Zaginięcie zgłosiła rodzina, zaniepokojona tym, że Kacper nie wrócił do domu. Policjanci rozpoczęli poszukiwania, w których brali udział także strażacy, członkowie stowarzyszenia STORAT z Rzeszowa i mieszkańcy. W akcji wykorzystano drona. We wtorek operator bezzałogowca namierzył w wodzie ciało. Okazało się, że zwłoki należą do poszukiwanego 19-latka.

19-letni Kacper z Chęcin nie żyje

- Dzisiaj w okolicach południa policyjny dron zlokalizował ciało mężczyzny. Niestety, okazało się, że jest to zaginiony 19-latek. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policyjni technicy - potwierdziła we wtorek w rozmowie z TVP Kielce mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z KMP w Kielcach.

Policja ustala dokładne okoliczności tej tragedii. Śmierć Kacpra poruszyła mieszkańców całej gminy. Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach przekazał, że Kacper miał w piątek odebrać świadectwo maturalne. 19-latek został pożegnany na oficjalnym profilu gminy Chęciny.

“Kacper był zawsze uśmiechniętym i życzliwym chłopcem, otoczonym dużą liczbą przyjaciół, koleżanek i kolegów. Takim go zapamiętamy. Był zawodnikiem Industria LKS ZNICZ Chęciny. Pogrążonej w smutku rodzinie oraz bliskim składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia” - napisano w poście, pod którym podpisali się burmistrz gminy i miasta Chęciny oraz inni lokalni urzędnicy i samorządowcy. Kondolencje bliskim Kacpra złożyli też pracownicy klubu i koledzy z drużyny Industria LKS Znicz Chęciny.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/TVP Kielce