Do potrącenia chłopca doszło na ul. Malczewskiego w Sopocie. - Na miejsce pojechali funkcjonariusze ruchu drogowego oraz strażacy z ratownikiem medycznym i załoga karetki pogotowia. Dziecku natychmiast udzielono pomocy medycznej - relacjonowała oficer prasowa sopockiej policji podkom. Lucyna Rekowska.

Wyjaśniła, że do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 15. - Policjanci wstępnie ustalili, że kierująca samochodem 58-letnia kobieta, dojeżdżając do przejścia dla pieszych, znajdującego się na ul. Malczewskiego nie upewniła się, że nie ma na nim pieszych i potrąciła 6-letniego chłopca na rowerku, który przejeżdżał przez przejście zgodnie z przepisami jako pieszy - przekazała.

Sopot. Groźne potrącenie 6-latka

Dodała, że obok chłopca na rowerze jechała jego mama. Na miejscu policjanci wykonali oględziny, sporządzili dokumentację fotograficzną i elektronicznie zatrzymali prawo jazdy kierującej samochodem osobowym.

Sprawdzili też trzeźwość 58-letniej mieszkanki Gdyni oraz matki 6-latka. Ustalili, że kobiety były trzeźwe. Dziecko trafiło do szpitala.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Mirowicz