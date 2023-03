Śmigłowce wojskowe nad Warszawą, huk i wybuchy. Wydano komunikat

Wojsko Polskie przygotowało ważną informację dla mieszkańców Warszawy i okolic. W piątek 31 marca od godz. 9:00 nad stolicą latać będą śmigłowce wojskowe. Wszystko w związku z zaplanowanymi ćwiczeniami. To jednak nie wszystko. Armia prowadzić będzie także działania szkoleniowe z użyciem materiałów wybuchowych.

Śmigłowce nad Warszawą. 31 marca będzie słychać wybuchy

Ćwiczenia wojskowe odbywać się będą w godzinach 9.00-20.00 w rejonie dzielnicy Rembertów. Podobne treningi odbędą się 4 kwietnia w rejonie Piaseczna, także w godzinach 9.00-20.00. "To standardowa działalność szkoleniowa" - informuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W tych dniach należy się przygotować na wszelkiego rodzaju hałasy związane z lataniem śmigłowców wojskowych czy wybuchów.

"Wojsko Polskie ćwiczy nie tylko na poligonach" - czytamy w specjalnym komunikacie. "Współczesne pole walki jest bardzo zróżnicowane, co doskonale pokazuje sytuacja w Ukrainie. Często pewne działania prowadzone są w terenie zurbanizowanym, w miastach i wsiach" - pisze Dowództwo Generalne.

"Wszystko po to, by warunki jak najlepiej przygotowały żołnierzy do realnych działań. Szkolenie jest zaplanowane i przeprowadzone będzie z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa" - uspokaja armia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych