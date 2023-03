Policyjna obława za uzbrojonym mężczyzną. Jego partnerka słyszała strzały

- Około godziny 17 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące awantury domowej przy jednej z ulic na terenie Aleksandrowa Kujawskiego, wszczętej przez 35-latka. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że mężczyzna groził jej przedmiotem przypominającym broń. Kobieta z dziećmi w wieku 17, 11, 8 i 3 wybiegła z miejsca zamieszkania, a kiedy znaleźli się na ulicy, usłyszała dwa strzały - poinformowała st. asp. Marta Białkowska - Błachowicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji z Aleksandrowa Kujawskiego.

Aleksandrów Kujawski. Obława na uzbrojonego mężczyznę

Dodała, że na miejsce przybyli również antyterroryści z Bydgoszczy, którzy dokonali przeszukania posesji. Nie ujawniono poszukiwanego. - Około godziny 18:15 otrzymaliśmy zgłoszenie od taksówkarza, który wykonywał kurs do miejscowości Raciążek. Jego klient, poszukiwany przez nas mężczyzna, przyłożył kierowcy przedmiot przypominający broń do głowy, wypchnął go z pojazdu i odjechał - przekazała Białkowska - Błachowicz.

- Dzieci są bezpieczne. Taksówkach nie odniósł poważnych obrażeń. Nie było żadnych interwencji w miejscu zamieszkania. Od trzech lat w ogóle nie było interwencji w tym rejonie - dodała rzeczniczka policjantów z Aleksandrowa. Po godz. 22 Policja poinformowała, że zatrzymała mężczyznę.

RadioZET.pl