"Jęcz, jęcz k***o, jęcz". Kolejne brutalne pobicie nastolatka

Opinią publiczną w Polsce pod koniec lutego wstrząsnęła śmierć 16-letniego Eryka, który został skatowany w Zamościu przez swoich rówieśników. O kolejnej brutalnej napaści dowiedzieliśmy się dzięki samym sprawcom, którzy wszystko nagrali i wrzucali do sieci. Sześcioosobowa grupa nastolatków znęcała się nad chłopcem w Pruszkowie. Bili go, kopali i gasili na nim papierosy.

Kolejny podobny przypadek opisali dziennikarze Słowa Podlasia, którzy dotarli do wstrząsającego nagrania. Widać na nim dwóch oprawców katujących leżącego na ziemi chłopaka przy ul. Górnej w Białej Podlaskiej. Nastolatkowie kopią go po całym ciele i biją pięściami po głowie. Bity nastolatek jęczy z bólu i prosi napastników, by przestali się nad nim znęcać.

Biała Podlaska. 19-latek pobity przez dwóch nastolatków

Jak opisuje Słowo Podlasia, pod koniec 36-sekundowego nagrania jeden z agresorów zaczyna uspokajać drugiego. Ten jednak nie słucha i skacze na ofiarę. Na nagraniu słychać wymianę zdań między nastolatkami:

- K***a, no przestań - prosi bity chłopak. - Gdzie są, k***a, pieniądze? - No chyba miałem ci dać dopiero po świętach - odpowiada ofiara.

- Jęcz, jęcz, jęcz - wykrzykuje jeden z napastników.

- K***a! Dość już, no! - prosi bity chłopak.

- Dobra, zostaw go - zaczyna uspokajać drugi z agresorów i dodaje: Zapier****j teraz na chałupę, bierzesz to, co masz.

Bardziej agresywny oprawca nie słucha i dalej bije chłopaka. - Jęcz, jęcz k***o, jęcz - mówi, po czym skacze na leżącego na ziemi nastolatka. Na końcu słychać śmiech sprawców pobicia.

Słowo Podlasia ustaliło, że pobitych chłopak ma 19 lat. Napastnicy są w wieku 18 i 16 lat. Policja prowadzi postępowanie ws. pobicia. Śledczy analizują nagranie, by dotrzeć do pokrzywdzonego, ustalić sprawców i pociągnąć ich do odpowiedzialności.

RadioZET.pl/Słowo Podlasia