Makabra w mieszkaniu. Znaleźli zwłoki z nożyczkami wbitymi w serce

Zwłoki około 60-letniego mężczyzny funkcjonariusze znaleźli w czwartek 30 marca o poranku w Białogardzie. Jak powiedziała PAP Kinga Plucińska-Gudełajska, pełniąca obowiązki oficera prasowego białogardzkiej policji, ciało leżało w jednym z mieszkań przy ul. Reja.

Prokurator rejonowy w Białogardzie Jarosław Zając, przekazał, że na ciele widoczna była rana kłuta klatki piersiowej. - Ustalamy przyczynę śmierci mężczyzny. Czekamy na lekarza, który przeprowadzi oględziny zewnętrzne. Sekcja zwłok najprawdopodobniej przeprowadzona zostanie w piątek – powiedział.

Białogard. Zwłoki mężczyzny ze wbitymi nożyczkami w serce

"Głos Szczeciński" podał w czwartek, że z nieoficjalnych informacji wynika, iż starszemu mężczyźnie wbito nożyczki w klatkę piersiową. Były wycelowane w serce. Prokurator zaznaczył, że zabójstwo jest jedną z wersji braną pod uwagę przy ustalaniu okoliczności śmierci mężczyzny.

Jednocześnie śledczy zaznaczył, że wstępne ustalenia nie wskazują na to, by doszło do włamania do mieszkania, do walki między ofiarą a sprawcą. Na miejscu zdarzenia jeszcze trwają oględziny. - Na tym etapie postępowania nikt nie został zatrzymany. Będziemy przesłuchiwać świadków – rodzinę, sąsiadów - powiedział PAP prokurator Zając.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP - Inga Domurat/Gs24.pl