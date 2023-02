Nowe fakty w sprawie koszmarnej zbrodni na Białołęce z czwartku 23 lutego przybliżył „Super Express”. Przypomnijmy, że do makabry doszło w jednym z domów w północnej dzielnicy Warszawy.

Na miejscu znajdował się ranny 40-latek. Okazał się on sprawcą – "Super Express" podał, że usłyszał już zarzuty.

Białołęka. Zabójstwo dwóch osób. Sprawca był ranny, miał siekierę

- Został odnaleziony jako trzecia osoba na miejscu zdarzenia. Postawiono mu zarzut podwójnego zabójstwa. Sąd zastosował wobec podejrzanego areszt na okres trzech miesięcy – przekazała „SE” rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska.

TVN Warszawa potwierdził, że podejrzany był krewnym zamordowanych osób. - Jest bratem zmarłej kobiety. Miała ona około 50 lat. Zmarły mężczyzna w wieku około 20 lat był jej synem - przekazała portalowi Skrzeczkowska. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono narzędzie zbrodni, którym była siekiera.

fot. TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News, dom na Białołęce, w którym doszło do zabójstwa 2 osób

Do domu, w którym doszło do zbrodni, służby weszły przez balkon, z uwagi na zaryglowane drzwi. "W fotelu siedział napastnik, który podciął sobie żyły, ale udało się go uratować. Zmarli to siostra oprawcy (pracownica banku) i jej syn (student)" – podał "Super Express". Dokładną przyczynę śmierci ma potwierdzić zlecona przez prokuratora sekcja zwłok.

RadioZET.pl/Se.pl/Tvn Warszawa