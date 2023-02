Zabójstwo noworodka przez matkę. Sąd Najwyższy uchylił zaskakujący wyrok

Chodzi o tragiczne wydarzenia z lipca 2019 r. Zwłoki noworodka odkryto w wiadrze pozostawionym za szklarnią na jednej z posesji we wsi Gawrychy na Podlasiu. Z ustaleń PAP wynika, że kobieta w trybie warunkowym opuściła więzienie po odbyciu trzech lat kary i wróciła do rodziny.

O zabójstwo dziecka prokuratura oskarżyła matkę. Sąd Okręgowy w Łomży skazał ją za to na pięć lat więzienia, stosując nadzwyczajnie złagodzenie kary. Zastosował je również Sąd Apelacyjny w Białymstoku, który obniżył ponadto karę więzienia do czterech lat.

Zabójstwo noworodka. Zaskakujący wyrok uchylony

W poniedziałek 27 lutego Sąd Najwyższy uwzględnił jednak kasację Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry w tej sprawie. Zakłada ona uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi w Białymstoku. Sędzia Sądu Najwyższego Barbara Skoczkowska podkreśliła, że w kasacji prokuratora jest szereg elementów, które powinny zostać ponownie przeanalizowane przez sąd apelacyjny.

- Sposób postępowania przez wiele miesięcy, sposób działania (skazanej, przyp.) bezpośrednio po porodzie. […] Te okoliczności muszą być ponownie przeanalizowane, te, które są wskazywane przez Prokuratora Generalnego - powiedziała sędzia SN. - To bardzo trudna, bardzo przykra sprawa, ale wymaga ona ponownego przeanalizowania przez sąd – stwierdziła sędzia Skoczkowska.

Sprawa śmierci noworodka wyszła na jaw po zawiadomieniu policji przez lekarza, do którego zgłosiła się pacjentka po porodzie, ale bez dziecka. Zwłoki odkryto w pojemniku w ogrodzie. Pierwsze przypuszczenia co do okoliczności śmierci wskazywały na to, że po porodzie dziecko zostało porzucone i pozostawione bez opieki, wskutek czego zmarło. Ostatecznie jednak prokuratura uznała, że są podstawy do zarzutu zabójstwa. Jak informowali śledczy, dowody zebrane w śledztwie wskazują, że Katarzyna P. bezpośrednio po porodzie "spowodowała uraz okolicy potylicznej, a następnie ukryła dziecko, pozostawiając je bez należytej opieki, w następstwie czego doszło do jego zgonu".

Kobieta nie przyznawała się do zabójstwa dziecka. Biegli ocenili z kolei, że w tej sprawie nie można mówić o zabójstwie dziecka przez matkę w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu. Byłaby to kwalifikacja łagodniejsza dla kobiety, zagrożona karą do 5 lat więzienia. Prokuratura przyjęła ostatecznie kwalifikację prawną zabójstwa, z najniższą karą do 8 lat więzienia.

W listopadzie 2020 r. Sąd Okręgowy w Łomży nieprawomocnie skazał oskarżoną za zabójstwo, ale "tylko" na 5 lat więzienia, stosując nadzwyczajne złagodzenie kary. Sąd przyjął w opisie czynu, że kobieta działała wspólnie i w porozumieniu z inną, nieustaloną osobą, i w zamiarze bezpośrednim zabójstwa. Po zaskarżeniu tego wyroku przez obronę i prokuraturę, w kwietniu 2021 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił częściowo opis czynu i prawomocnie obniżył karę do czterech lat więzienia, również stosując nadzwyczajne jej złagodzenie. Według sądu apelacyjnego pozostawienie dziecka w wiadrze w połączeniu z poważnym urazem głowy doprowadziło do jego śmierci.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby w kryzysie psychicznym lub borykające się z myślami samobójczymi mogą zadzwonić na bezpłatny telefon Centrum Wsparcia - 800 70 2222, który jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta. Pomoc można znaleźć także na stronie internetowej www.centrumwsparcia.pl .

