"Była cała zakrwawiona". Zaskakujący zwrot ws. makabrycznego zabójstwa

Do zabójstwa 50-letniego Cezarego doszło pod koniec 2021 roku. "Super Express" przybliżył historię pary, która zamieszkała w domku w Borach Tucholskich, niedaleko miejscowości Tuchola. Jedna z awantur, do której doszło po Bożym Narodzeniu, zakończyła się krwawą masakrą.

- Przybiegła do mnie. Była cała zakrwawiona. Myślałam, że przyszła do mnie spać, bo wcześniej, jak się pobili, to do mnie przychodziła na noc. Powiedziała mi, że pchnęła Czarka nożem. To ja zadzwoniłam na policję - mówiła "SE" sąsiadka pary.

Brutalne zabójstwo. Zaskakujący zwrot ws. Arlety S.

- Śmierć nastąpiła na wskutek jednego ciosu w okolice serca - informował wówczas prokurator. Kobieta została aresztowana, a Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał Arletę na 8 lat więzienia – najniższy możliwy wyrok za zabójstwo. Sprawa nie została jednak zakończona.

W środę 19 kwietnia „SE” poinformował, że Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok w tej sprawie. Sędziowie mieli uznać na rozprawie, że "wbijając nóż w serce Cezarego G., (kobieta) działała w obronie własnej". Arleta S. przesiedziała zatem w więzieniu ponad 440 dni.

- Sąd uznał, że oskarżona w obronie koniecznej odpierała bezpośredni bezprawny zamach na jej dobra chronione prawem i uniewinnił oskarżoną. Sąd uchylił areszt - powiedziała dziennikowi Anna Kanabaj-Michniewicz z gdańskiego sądu apelacyjnego. Wyrok jest prawomocny. Zgodnie z prawem kobieta została uniewinniona. Prokuraturze przysługuje w sprawie kasacja do Sądu Najwyższego.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Se.pl