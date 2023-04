Tragiczny finał awantury. 26-latek zmarł po jednym ciosie

Do tragicznej w skutkach awantury doszło 14 kwietnia w jednym z mieszkań na osiedlu Tysiąclecia w Krośnie. „Fakt” podał, że 26-latek przychodził do 32-latki, choć nie mieszkali już razem. Oboje feralnego wieczoru pili alkohol. Już wcześniej dochodziło między nimi do awantur.

- Niestety, to nie było spokojne towarzystwo. Agnieszka pogubiła się w życiu. […] Nałóg zrobił swoje. Nadużywała alkoholu, podobnie jak jej kompan – powiedzieli "Faktowi" sąsiedzi.

Krosno. Tragiczny finał awantury. 26-latek zadźgany nożem

Serwis Krosno112.pl podał, że w pewnym momencie sfrustrowana kobieta chwyciła za nóż i zadała mężczyźnie jeden cios. Później tłumaczyła śledczym, że nie chciała go zabić, a jedynie przestraszyć. Cios okazał się jednak śmiertelny.

- Działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia go życia, trzymanym w prawej ręce nożem o długości ostrza około 18 centymetrów, umyślnie ugodziła go w brzuch - mówiła lokalnemu portalowi Iwona Czerwonka-Rogoś, prokurator rejonowy w Krośnie. Młody mężczyzna doznał ciężkiego krwotoku. Zmarł po dwóch dniach w szpitalu. Oboje byli pijani - badanie po zbrodni wskazało, że 32-latka miała w organizmie około 2,2 promila alkoholu.

Jeszcze gdy mężczyzna żył, prokuratura postawiła 32-latce zarzut usiłowania zabójstwa. Prawdopodobne jest, że dojdzie do zmiany kwalifikacji na zabójstwo. Zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok ma wskazać, czy cios został zadany przypadkiem, czy z premedytacją i zamiarem zabójstwa.

Krosno112.pl podało, że z wyjaśnień Agnieszki W. wynika, iż to Krystian S., który u niej pomieszkiwał, wszczynał awantury. Tym razem miał ją szarpać, gdy robiła kolację. - Kobieta wzięła nóż, żeby go postraszyć, żeby się uspokoił - relacjonowała prok. Iwona Czerwonka-Rogoś. 32-letnia kobieta została w poniedziałek 17 kwietnia aresztowana na trzy miesiące. Za usłyszany już zarzut grozi jej dożywocie w więzieniu.

RadioZET.pl/Fakt.pl/Krosno112.pl