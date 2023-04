Dramat 6-latka. Świadkowie natychmiast zadzwonili po policję

Świadkowie zaalarmowali policję, że w jednym lokali gastronomicznych w Bytowie na Pomorzu mężczyzna był agresywny wobec swojego 6-letniego wnuka. 55-latek krzyczał na niego – podała we wtorek bytowska policja.

Bytów. Pijani dziadkowie opiekowali się wnukami

W trakcie interwencji policjanci wyczuli od mężczyzny alkohol i przebadali go na trzeźwość. 55-latek w organizmie miał prawie 2 promile alkoholu. Mundurowi zaopiekowali się 6-latkiem i przewieźli go do miejsca zamieszkania. Okazało się, że w domu przebywa babcia z trójką dzieci w wieku 5, 8 i 10 lat.

– Gdy kobieta otworzyła drzwi, jej zachowanie wzbudziło podejrzenia policjantów. 51-latka bełkotała i nie potrafiła utrzymać równowagi – relacjonował st. sierż. Dawid Łaszcz z KPP w Bytowie. Kobieta była pijana. Badanie na trzeźwość wykazało, że w organizmie ma ponad 2 promile alkoholu.

Policjanci natychmiast skontaktowali się z matką dzieci i wezwali ją na miejsce. – Kobieta przekazała, że przebywała w pracy i nie była świadoma, że jej rodzice sprawujący opiekę nad wnukami są nietrzeźwi – dodał st. sierż. Łaszcz. Sprawą zajmie sąd rodzinny.

RadioZET.pl/PAP