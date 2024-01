Córki Jerzego Owsiaka – Aleksandra i Ewa – są dorosłe. Kiedy się urodziły i jak potoczyło się ich życie? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące córek znanego społecznika i twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Córki Jerzego Owsiaka. Tak twórca WOŚP mówi o swoich dzieciach

Aleksandrę i Ewę dzieli 10 lat. Starsza z nich – Aleksandra – przyszła na świat w 1979 roku, gdy Jerzy Owsiak miał 26 lat. O swoim „świeżym” ojcostwie opowiedział w rozmowie z magazynem Viva!: - Był '79 rok, życie tak intensywnie się wtedy toczyło. Wiedziałem, że w domu jest wszystko OK! Dzidzia, moja żona, zajmuje się Olą. I nie ma bólu. Wtedy chyba nie do końca zdawałem sobie sprawę, że kobieta po porodzie potrzebuje psychicznego wsparcia. Nie szalałem jakoś specjalnie, ale – jak wielu mężczyznom – wydawało mi się, że jeśli przy dziecku jest mama i babcia, znaczy wszystko załatwione. Jak stwierdził prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pełnię ojcowskiej czułości wykształcił w sobie z biegiem lat: - Dziesięć lat później przyszła na świat nasza druga córka. Ewa to już było bardzo mocne przytulanie. O wiele większe niż u Oli. Bardziej wiedziałem, o co w ojcostwie chodzi.

Owsiak przyznał również, w jaki sposób wychowywał córki wraz z małżonką – Lidią Niedźwiedzką-Owsiak. - Nasze relacje zawsze były dobre. Nie zakładałem, że jak tylko gdzieś same wyjadą, to sobie poleją z kolegami wino, bo się urwały ze smyczy. Nigdy nas nie zawiodły. Dodał, że w procesie wychowania stawiano na otwartą komunikację: - Jak miałem obawy o narkotyki, rozmawialiśmy o tym. „Ola, czy na tych prywatkach pojawiają się jakieś świństwa?”, pytałem. „Tak, ale ja tego nie biorę”, miała odwagę przyznać.

Córki Jerzego Owsiaka – wykształcenie, praca, WOŚP

Córki Jerzego Owsiaka były – jak przyznaje ich tata – dobrymi uczennicami. Po ukończeniu szkół średnich podjęły decyzję o kształceniu się poza granicami Polski. Jak informuje portal Onet, Aleksandra ukończyła kierunek produkcja filmowa w szkole telewizyjnej w Chicago (potem wróciła do kraju, by studiować polonistykę), a Ewa uczyła się w Londynie.

Starsza córka długo wspierała ojca w organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Przystanku Woodstock ( Pol’and’Rock Festival); obecnie pracuje jako trenerka personalna. Jest też mamą dwóch córek. Młodsza Ewa znalazła zatrudnienie w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Również aktywnie wspiera WOŚP; w trakcie 30. finału pojawiła się nawet przed kamerą.

