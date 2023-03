Przemysław Czarnek był w czwartek wieczorem gościem w programie "W otwarte karty", emitowanym w Radiowej Jedynce oraz TVP Info. Minister stwierdził, że jego resort pracuje nad zmianami w podstawie programowej.

- Przystąpiliśmy energicznie do prac zmierzających do odchudzenia podstawy programowej w rozmaitych obszarach - powiedział minister. Robią to - jak podał - dla ministerstwa specjaliści, "po to, by dojść do sytuacji, w której - w perspektywie jakiegoś czasu - zmniejszyć obciążenia dla uczniów o kilka godzin tygodniowo".

Czarnek zapowiedział odchudzenie podstawy programowej

- Trzy, cztery, może pięć godzin tygodniowo po to, by było więcej czasu na wspólnotę, więcej czasu na kontakty między uczniami i mniejsze obciążenia dla uczniów - dodał.

W podstawie programowej opisane jest, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

