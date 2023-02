Czarnek murem za "willa plus". "Świetny program, kupiliśmy fortepian za 650 tys. zł"

Przemysław Czarnek w programie "Gość Radia ZET" w czwartek stwierdził, że nie zamierza podać się do dymisji. Pytany o program resortu edukacji “willa plus”, w ramach którego przyznano dotacje na zakup nieruchomości głównie podmiotom powiązanym z PiS i Kościołem katolickim, odpowiedział, że jest to “znakomity program”.

- Dzięki temu kupiliśmy np. fortepian za 650 tys. złotych do Miejskiego Domu Kultury w Nałęczowie, gdzie co roku odbywają się międzynarodowe konkursy pianistyczne i kursy pianistyczne, autokar za 750 tys. złotych dla gminy Ostrów Lubelski, którym będą dowożone dzieci, bo nie było ich czym wozić - wymieniał minister edukacji i nauki.

Czarnek broni "willa plus": znakomity program

- Jedni dostali, drudzy nie dostali - wtrącił prowadzący Bogdan Rymanowski. - Stowarzyszenie Pro-Biznes otrzymało 800 tys. złotych dotacji na zakup willi z ogrodem, którą może po określonym czasie podnająć lub nawet sprzedać, a cały Włocławek na twardą infrastrukturę otrzymał zero - zwrócił uwagę dziennikarz.

Czarnek odparł, że “cała Polska otrzymała na infrastrukturę edukacyjną 5 mld 200 mln złotych”. Minister dodał, że były to pieniądze dla samorządowców, także dla tych z PSL-u i PO. - Wystarczyło po to sięgnąć. Jak to się ma do tych 40 mln zł (z programu “willa plus” - red.)? To jest burza zrobiona przez panią (Katarzynę - red.) Lubnauer i (Krystynę - red.) Szumilas w sposób absolutnie nieuczciwy i nieuczciwy wobec tych stowarzyszeń i fundacji - przekonywał szef resortu edukacji. Czarnek zapowiedział złożenie pozwów. - Moi prawnicy pracują w kilku przypadkach nad dokumentami prawnymi, które miałyby coś takiego uruchomić - oznajmił.

Pytany o sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej, w którym 55 proc. respondentów uznało, że afera "willa plus" powinna skończyć się dymisją ministra edukacji i nauki, Czarnek odpowiedział, że ma poparcie na poziomie Prawa i Sprawiedliwości. - Przy błocie, które jest na mnie rzucane, to poparcie jest dla mnie ogromną satysfakcją. Nie jestem ministrem, który ma się podobać, jestem ministrem, który ma pracować - podkreślił Czarnek.

