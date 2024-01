- Przepisy mówią, że lekarz nie może być właścicielem apteki, żeby nie przepisywał leków, które potem pacjent u niego kupi. I my się zastanawiamy, jak to się ma do tej zasady - wyjaśnia Radiu ZET Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej. Udostępnił też na Twitterze wpis, który ilustruje kontrowersyjną praktykę między apteką a receptomatem.

Sieć aptek otworzyła swój receptomat. Przepisy są bezwzględne

Receptomat z logo sieci aptecznej ma oddzielną stronę o innej nazwie. Zaznaczmy, że same receptomaty pozostają w Polsce legalne. Obowiązują jedynie limity dotyczące wystawiania recept, a to w praktyce oznacza, że zatrudniają po prostu więcej lekarzy.

Ministerstwo Zdrowia od ubiegłych wakacji pracuje nad systemowym rozwiązaniem tego problemu.

Źródło: Radio ZET/Twitter