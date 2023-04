Dziecko skatowane przez partnera matki. "Kopał, uderzał w brzuch i po żebrach"

Policja z Krakowa zajmuje się sprawą brutalnego pobicia dziecka. Historia została dokładnie opisana w mediach społecznościowych. "Biuro Obrony Praw Dziecka powiadomiło organy ścigania o ataku partnera matki na dziecko, w wyniku którego chłopiec w wieku przedszkolnym doznał złamania nasady kości ramieniowej" - czytamy.

Opis zdarzenia jest wyjątkowo brutalny. "Mężczyzna miał uderzać dziecko pięścią, uderzał dzieckiem o kierownicę, kopał dziecko leżące na ziemi, podniósł je za włosy włożył głowę dziecka między drzwi i przyciskał, uderzał w brzuch i po żebrach" - informuje Biuro.

Dziecko skatowane przez partnera matki

Z ustaleń organizacji wynika, że złamanie dziecku ręki było planem konkubenta matki na wyłudzenie odszkodowania. Policja weryfikuje te informacje. Do mediów społecznościowych wyciekły także prywatne rozmowy SMS matki, z których wynika, że opis zdarzenia jest prawdziwy.

Gdy chłopczyk trafił do szpitala, rodzice przekonywali, że uległ on wypadkowi w przedszkolu. Sprawdzenie zapisu kamer w placówce wykluczyło jednak, że doszło do takiej sytuacji. W poniedziałek matka chłopca i jej konkubent zostali zatrzymani.

Informację o zatrzymaniu potwierdził portalowi polsatnews.pl podkom. Piotr Szpiech z KMP w Krakowie. Poinformował, że poszkodowany chłopiec jest już po badaniach lekarskich i znajduje się obecnie pod opieką biologicznego ojca.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Facebook/ polsatnews.pl