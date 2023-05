Egzamin ósmoklasisty 2023 rozpocznie się już za tydzień, 23 maja, we wtorek tradycyjnie językiem polskim. Na napisanie tej części uczniowie mają 120 minut. Egzamin wygląda podobnie jak matura. Ósmoklasiści najpierw muszą odpowiedź na pytania, otwarte bądź zamknięte, odnoszące się do podanego tekstu sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem. Kolejne zadania dotyczącą gramatyki i języka.

Na końcu trzeba napisać wypracowanie na co najmniej 200 wyrazów z odniesieniem do wybranej lektury. Rok temu zdający mieli do wyboru rozprawkę, w której mieli rozważyć trafność twierdzenia „z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności” albo opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów dowolnej lektury.

Na portalu RadioZET.pl w dniu egzaminu po godz. 13, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze, przedstawimy propozycje rozwiązań. Odpowiedzi i omówienie egzaminu przygotuje dla nas żywo Aneta Korycińska, czyli Baba od polskiego.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Pokażemy odpowiedzi

24 maja ósmoklasiści zmierzą się z matematyką. Tej części uczniowie zazwyczaj obawiają się najbardziej. - Spore problemy są z działaniami na potęgach i z pierwiastkami, choć te drugie obowiązują w bardzo okrojonym zakresie. Trudności uczniom sprawia też geometria, zwłaszcza przestrzenna. No i król królów, czyli zadania tekstowe – mówi, na co zwrócić uwagę podczas ostatnich przygotowań, Dobrawa Szlachcikowska, nauczycielka matematyki, z zespołu Pi-stacja.

Matematyczka również na żywo w dniu egzaminu po godz. 13 na portalu RadioZET.pl przedstawi rozwiązania i omówi arkusz. Na napisanie tej części egzaminu uczniowie mają 100 minut. Arkusz składa się z 19 zadań otwartych i zamkniętych.

Ostatni dzień egzaminów, czyli 25 maja, to sprawdziany z języków obcych. Największa grupa ósmoklasistów (97,8 proc.) wybrała egzamin z angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki – przystąpi do niego 1,9 proc. uczniów ósmych klas. Do pozostałych języków obcych (francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. młodzieży kończącej podstawówkę.

Ta część potrwa 90 minut. Składa się z zadań sprawdzających czytanie, słuchanie i pisanie. Odpowiedzi do tego egzaminu, które opublikujemy na portalu RadioZET.pl, przygotuje dla nas nauczycielka angielskiego i korepetytorka Sandra Sawa.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy wyniki?

Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Zaświadczenia uczniowie otrzymają 6 lipca. Wyniki będą brane pod uwagę przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych.

W tym roku egzamin ósmoklasisty napiszą także uczniowie z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Do testu chce podejść 14450 dzieci. Ta grupa ma mieć przetłumaczone polecenia na ukraiński i wydłużony czas na rozwiązanie arkuszy. Szkoła powinna też zapewnić im psychologa, pedagoga i tłumacza. W sumie egzamin ósmoklasisty w tym roku napisze 502 tys. 800 uczniów.

