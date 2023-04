Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części. 23 maja, we wtorek, o godz. 9 uczniowie podejdą do egzaminu z języka polskiego. Na napisanie tej części mają 120 minut. Dzień później, 24 maja, na ósmoklasistów czeka matematyka (egzamin potrwa 100 minut), a ostatniego dnia języki obce (90 minut). Do wyboru są: angielski (najczęściej wskazywany), niemiecki, a także francuski, hiszpański, rosyjski i włoski.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co jeszcze powtórzyć?

Najwięcej obaw jak co roku wzbudza jednak test z matematyki. - Spore problemy są z działaniami na potęgach i z pierwiastkami, choć te drugie obowiązują w bardzo okrojonym zakresie. Zadania z potęg są prawie w każdym arkuszu, a uczniowie często potęgi obliczają, zamiast korzystać z ich własności, na co tracą sporo czasu i nie zawsze są w stanie podać prawidłowy wynik. Trudności uczniom sprawia też geometria, zwłaszcza przestrzenna. No i król królów, czyli zadania tekstowe – wylicza Dobrawa Szlachcikowska, nauczycielka matematyki, z zespołu Pi-stacja.

Fundacja m.in. oferuje darmowe wideolekcje i korepetycje z przedmiotów ścisłych. Aby pomóc ósmoklasistom w ostatnich powtórkach i przygotowaniach, Pi-stacja opublikowała właśnie autorski próbny egzamin ósmoklasisty wraz odpowiedziami do arkusza i nagraniem, jak rozwiązać poszczególne zadania. - To jedna z ostatnich okazji do tego, żeby sprawdzić, do czego jeszcze trzeba się przyłożyć przed egzaminem – mówi Małgorzata Kazubska z Pi-stacji. Zwłaszcza, że w tym roku egzamin piszą roczniki, które ze względu na edukację zdalną mogły nie zdążyć omówić całego materiału.

- Zachęcamy do spokoju. Miesiąc to sporo czasu, żeby zorganizować sobie powtórkę last minute – uspokaja Kazubska i zachęca do pobrania e-plannera, w którym zespół Pi-stacji podpowiada, jak temat po temacie, tydzień po tygodniu podejść do powtórki. - Uczniowie muszą się upewnić, że posiadają podstawowe umiejętności, takie jak działania w słupkach, czy działania na ułamkach – radzi uczniom Szlachcikowska.

Przypomina, że na egzaminie ósmoklasisty nie można mieć kalkulatora, więc płynność w tych obszarach jest kluczowa. - Warto też sprawdzić rozumienie podstawowych pojęć. Czy wiem, które liczby są całkowite, naturalne, pierwsze czy złożone. Czy wiem, co to znaczy, że ostrosłup jest prawidłowy czworokątny? Tu pomaga czytanie treści zadań i sprawdzanie, czy rozumiem każde słowo. Trochę jak z obcym językiem. Nie wykonamy poprawnie polecenia, jeśli będziemy je rozumieć w połowie – dodaje matematyczka.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Podamy rozwiązania i odpowiedzi

Dobrawa Szlachcikowska z zespołu Pi-stacja 24 maja, w dniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, rozwiąże dla nas arkusz, omówi go i podpowie, na co trzeba było zwrócić uwagę. Na portalu radiozet.pl przedstawimy również nieoficjalne rozwiązania zadań z polskiego (23 maja) i angielskiego (25 maja). Arkusz z polskiego rozwiąże i omówi dla nas Aneta Korycińska, znana jako Baba od polskiego. Odpowiedzi z języka angielskiego przedstawi Sandra Sawa, nauczycielka angielskiego i korepetytorka z Private Language School. Odpowiedzi będziemy publikować w dniach egzaminów, po godz. 13, gdy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni arkusze.

Oficjalne wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Zaświadczenia uczniowie otrzymają 6 lipca. Wyniki będą brane pod uwagę przy rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. W tym roku egzamin ósmoklasisty napiszą także uczniowie z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Jak podaje CKE, do testu chce podejść 14769 dzieci. Ta grupa ma mieć przetłumaczone polecenia na ukraiński i wydłużony czas na rozwiązanie arkuszy. Szkoła powinna też zapewnić im psychologa, pedagoga i tłumacza.

RadioZET.pl